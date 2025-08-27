  1. Privatkunden
«Ferien in #Gebührenpflichtig» Kurioser Touristen-Irrtum sorgt bei Isländern für Lacher

ai-scrape

27.8.2025 - 16:37

Im Geothermalgebiet Námaskarð tritt das Missverständnis besonders häufig auf.
Im Geothermalgebiet Námaskarð tritt das Missverständnis besonders häufig auf.
IMAGO/imagebroker

Touristen halten in Island das Wort «Gjaldskylda» für einen Ortsnamen. Ein TikToker klärt auf, was es wirklich bedeutet.

Redaktion blue News

27.08.2025, 16:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Touristen in Island halten das Wort «Gjaldskylda» fälschlich für einen Ortsnamen, obwohl es «gebührenpflichtig» bedeutet und auf Parkschildern steht.
  • Unter dem Hashtag #Gjaldskylda verbreiten sich in sozialen Medien Fotos und Videos von Touristen, die den Begriff missverstehen.
  • Trotz häufiger Verwechslungen, vor allem an bekannten Touristenorten, plant der Betreiber der Parkplätze keine Änderung der Beschilderung.
Mehr anzeigen

Touristen, die Island besuchen, sorgen unfreiwillig für Belustigung, indem sie das Wort «Gjaldskylda» als Ortsnamen missverstehen. Tatsächlich bedeutet es «gebührenpflichtig» und ist auf Schildern an Parkplätzen vieler touristischen Orten zu finden.

Diese Verwechslung hat in den sozialen Medien unter dem Hashtag #Gjaldskylda Aufsehen erregt, da zahlreiche Touristen Fotos von verschiedenen Orten posten, die sie fälschlicherweise für «Gjaldskylda» halten.

Der Isländer Ólafur Waage hat auf TikTok ein Video veröffentlicht, das die Verwirrung aufklärt. Er zeigt Bilder von Touristen, die den vermeintlichen Ort besuchen, und erklärt die wahre Bedeutung des Wortes. Das Video ging viral und erhielt über 160'000 Likes.

Besonders häufig tritt die Verwechslung laut dem isländischen Newsportal «mbl» an zwei bekannten Orten auf: dem Kirkjufell-Berg in Eyrarsveit und dem Geothermalgebiet Námaskarð in Myvatn.

Beide Parkplätze werden von der Firma Sannir landvættir betrieben, deren Geschäftsführer Reynir S. Ólafsson bestätigt, dass das Missverständnis gelegentlich vorkommt. Er berichtet auch von einem weiteren Vorfall, bei dem ein Tourist den Kundenservice kontaktierte, weil er die Haltestelle «Gute Reise» für einen Ort hielt.

Trotz der wiederkehrenden Missverständnisse plant das Unternehmen keine Änderungen an den Schildern. Ólafsson erklärt gegenüber «mbl», dass eine Überarbeitung des Schild-Designs nicht in Betracht gezogen wird.

