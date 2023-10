Kennst du diese fünf Fakten zu Arnold Schwarzenegger? Arnold Schwarzenegger ist wirklich eine spezielle Persönlichkeit. Das zeigen auch diese fünf Fakten, die wir über ihn herausgesucht haben. 15.08.2022

Arnold Schwarzenegger hat über seine Erziehungsmethoden geredet: Im TV erzählt er drei Anekdoten, die das Bettmachen, das Wegräumen von Schuhen und das Löschen des Lichts angehen. Ist er zu streng gewesen?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Arnold Schwarzenegger sagt, er sei wahrscheinlich ein strenger Vater gewesen.

Er erzählt drei Anekdoten, bei denen er nachhaltig falsches Benehmen bestraft hat.

Arnie selbst hatte einen mehr als strengen Vater. Mehr anzeigen

Ist Arnold Schwarzenegger ein strenger Papa gewesen, als seine Kinder noch klein waren? Der fünffache Vater selbst antwortet bei «Jimmy Kimmel Live» auf diese Frage: «Das hängt davon ab, wie die Definition ist. Wenn man wie ich aufgewachsen ist, war es milde.»

Doch das ist wohl kein Massstab, denn bei Vater Gustav Schwarzenegger in der österreichischen Steiermark ging es mehr als streng zu: «Unsere Erziehung war sehr hart», offenbarte Arnie. «Es gab viel Brutalität zu Hause. Wir bekamen Schläge von unseren Eltern.»

(Von links nach rechts) Christina Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger, Maria Shriver und Katherine Schwarzenegger lächeln 2017 in die Kameras: Die Ehe des früheren Bodybuilders wurde 2021 geschieden. imago/ZUMA Press

Zurück in die Gegenwart: Da sagt der 76-Jährige: «Gemessen an amerikanischen Standards bin ich wahrscheinlich streng.» Natürlich bittet Jimmy Kimmel ihn dazu um Beispiele, und der frühere Gouverneur von Kalifornien hat drei davon parat.

Beispiel 1: Betten machen

Die erste Anekdote dreht sich um Sohn Patrick, der 1993 zur Welt kam, doch der «Terminator» beginnt ganz allgemein. «Meine Kinder müssen ihr Bett selbst machen, sie müssen die Dusche scheuern, ihre eigene Toilette reinigen und ihre eigenen Kleider waschen.» Dafür gibt's vom Publikum einen Applaus. Ausdrücklich verboten sei es, solcherlei Arbeit vom Nanny erledigen zu lassen.

«Einmal kam ich [ins Zimmer] und das Bett war so makellos gemacht. Ich habe es gesehen und sagte: ‹Patrick, hast du das gemacht?› Und er sagte, Schwarzenegger legt bedröppelt den Kopf auf die Brust: «‹Nein, habe ich nicht.› Also habe ich die Matratze gegriffen, die Balkontüren geöffnet und alles vom Balkon in den Pool geworfen. Er musste die Matratze, die Kissen und alles wieder nach oben schleppen.»

Arnold Schwarzenegger imitiert seinen schuldbewussten Sohn Patrick.

Beispiel 2: Schuhe wegräumen

Schwarzeneggers zweite Anekdote betrifft Katherine, die Jahrgang 1989 und heute mit Chris Pratt verheiratet ist. «Meine Tochter hatte diese Angewohnheit, ihre Tennisschuhe auszuziehen und neben das Cheminée zu stellen. Ich sagte zu ihr: ‹Ich werde hier nicht dein Diener sein. Du weisst, wo die Schuhe hingehören. Sie gehören in die Abstellkammer.›»

Bestechender Blick: Hier fragt Schwarzenegger gerade «Patrick, hast du das [Bett] gemacht?».

Und weiter: «Stell sie nicht hier hin. Ich mache das jetzt einmal, aber kein zweites Mal.» Er habe die Schuhe dann aber doch ein zweites Mal weggestellt. «Und beim dritten Mal sagte ich: ‹Okay, ich habe genug geredet. Ich habe dir gesagt, dass ich deine Schuhe verbrennen werde.› Also habe ich die Schuhe genommen und in den Cheminée getan.»

Beispiel 3: Licht ausmachen

Anekdote drei hat mit Sparsamkeit und der Umwelt zu tun: «Ich habe ein Kind, dass es einfach geliebt hat, das Licht anzulassen. Ich sagte [den Kindern immer]: ‹Schaut, als ich nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich grossgeworden bin, gab es wenig Strom. Wir mussten das Licht immer abstellen.›»

Diese Angewohnheit wolle Arnie weitergeben: «Ich sagte: ‹Ihr wisst, dass Kalifornien manchmal Strommangel und Blackouts hat. Lasst uns das Licht immer abstellen.›» Die Reaktion? «Ja, ja, Daddy» – und prompt war wieder das Licht an. «Ich sagte ihnen: Ich werde jedes Mal, wenn ihr das Licht anlasst, eine Glühbirne herausdrehen. Und [mein Sohn] lacht mich aus und sagt: ‹Es sind sieben Glühbirnen an diesem Kronleuchter. Es ist mir egal.›»

Arnold Schwarzeneggers Ex-Frau Maria Shriver (Mitte) mit ihren Töchtern Katherine (ganz links) und Christina Schwarzenegger sowie ihren Söhnen Patrick und Christopher Schwarzenegger (ganz rechts) im Juli 2018 in Los Angeles. imago/UPI Photo

Der Hollywoodstar lächelt süffisant. «Ich sagte: ‹Ich verstehe.› Und natürlich war es nach sieben Tagen dunkel. Und er war fünf Jahre alt und ist durchgedreht, wenn er abends alleine in sein Zimmer gehen musste. Ich sagte: ‹Okay, jetzt weinst du – was machen wir jetzt? Wie lösen wir das?› Und er sagt: ‹Ich werde das Licht ausmachen, ich verspreche es.› Ich habe die Glühbirnen wieder reingedreht, und von dem Tag an hat er immer das Licht ausgemacht.»

Was hat Arnie noch erzählt?

Arnie hat bei «Jimmy Kimmel Live» erzählt, wie er den Autoren-Streik in Hollywood beendet hätte. «Als ich ein Kind und mit meinem Bruder gestritten habe, hat unser Vater uns einfach in einen Raum eingesperrt und gesagt: ‹Ihr kommt hier erst raus, wenn ihr das Problem gelöst habt.›» Man hätte auch die streitenden Parteien einsperren müssen – «ohne Essen», sagt Schwarzenegger und lacht: «Und kein Badezimmer.»

Weiter erzählt der Schauspieler, wie es zu dem legendären «Terminator»-Spruch «I'll be back» gekommen ist, den er erst gar nicht so bringen wollte, wie er einst einen Sprach-Coach hatte, der ihm den Ösi-Akzent abtrainieren sollte und ob er Donald Trump glaubt, dass er nur 97,5 Kilogramm wiegt, wie es in Gerichtsunterlagen angegeben wurde.

Auf seine Kinder kommen die Zwei zu sprechen, als Arnie von seinem neuen Mitbewohner, einem Hausschwein erzählt. Sein Nachwuchs habe sich darin übertroffen, das Tier zu füttern, sodass das Schwein schliesslich 136 Kilogramm gewogen habe. Kimmel scherzt: «Ich habe gehört, es waren 97,5 Kilogramm.» Das Ende vom Lied: Das Tier musste auf einer «fat farm» abspecken.