Zwei Touristen ruhen sich im Schatten auf der Piazza del Campidoglio in Rom aus. Es soll abermals extrem heiss werden in Italien. Gregorio Borgia/AP/dpa/Keystone

Die Hitze nimmt auch in Italien kein Ende. Während es in Rom 37 Grad und in Palermo 40 Grad hat, erwarten Meteorologen eine neue Phase mit extremer Hitze. Bis zu 48 Grad seien Anfang kommender Woche möglich.

Die italienischen Meteorologen erwarten für Anfang kommender Woche eine neue Hitzewelle. Dann seien zwischen Sardinien und Sizilien Spitzentemperaturen von 47 bis 48 Grad möglich, schrieb der Wetterdienst Ilmeteo.it am Samstag. Er sprach von einem «Caronte bis» (Caronte mit Zugabe), in Anspielung auf das Hoch «Caronte» aus der zurückliegenden Woche. Caronte ist die italienische Bezeichnung für Charon, den Fährmann aus der Unterwelt in der griechischen und römischen Mythologie.

Am Samstag meldete der Wetterdienst der italienischen Luftwaffe am frühen Nachmittag 40 Grad aus Palermo, der Hauptstadt Siziliens. In Rom waren es 37 Grad. Dort waren am vorigen Dienstag schon 41,8 Grad gemessen worden.

Im Norden Italiens waren am Freitag auf die Sommerschwüle heftige Unwetter gefolgt. Schwere Hagelschauer wurden aus Seregno in der Lombardei gemeldet. Zeitungen zeigten am Samstag Fotos von hühnereigrossen Hagelkörnern. In Verona wurde laut Medienberichten ein Mann von einem Blitz verletzt, als er unter einem Baum Schutz suchte. Für Samstag wurden im Norden neue Unwetter erwartet.

dpa/sda/toko