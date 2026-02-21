Italiener lässt seinen Hund illegal Müll entsorgen

Hund entsorgt illegal den Müll seines Herrchens Ein Überwachungsvideo zeigt einen Hund, der in Catania, Italien, illegal Kehricht entsorgt. Sein Besitzer hat ihm das Ablegen von Plastiksäcken beigebracht. 20.02.2026

Ein Mann in Süditalien bringt seinem Hund bei, seinen Müll illegal zu entsorgen. Eine Kamera überführt ihn. Der Kampf Italiens gegen Kehrichtsünder geht weiter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Catania wurde ein Hund von einer Überwachungskamera gefilmt, wie er nachts mit einem Plastiksack im Maul offenbar illegal Müll entsorgte.

Die Polizei erklärte, das Tier sei gezielt eingesetzt worden, um den Besitzer vor einer Identifizierung zu schützen, und kritisierte dieses Vorgehen scharf.

Illegale Müllentsorgung ist in Italien ein wachsendes Problem, weshalb vermehrt Kameras eingesetzt werden; der identifizierte Hundehalter erhielt eine Busse. Mehr anzeigen

Die Bilder könnten aus einer süssen Tier-Komödie stammen – wären sie nicht so verschwommen: Ein Hund trabt nachts über eine Strasse, in seiner Schnauze trägt er einen Plastiksack.

Die Videosequenz stammt von einer Überwachungskamera im süditalienischen Catania. Die Polizei zeigt die Szenen auf ihrer Facebook-Seite.

Die Polizei kommentierte den Vorfall mit deutlichen Worten: «Einfallsreichtum darf niemals eine Entschuldigung sein für unzivilisiertes Verhalten». Das Tier sei offensichtlich darauf trainiert worden, den Besitzer davor zu bewahren, beim illegalen Müllentsorgen gefilmt zu werden.

Der Hundehalter instrumentalisiere sein Haustier, um Regeln bewusst zu umgehen, kommentieren die süditalienischden Ordnungshüter, «Respekt vor städtischen Anstandsregeln und der Umwelt ist eine Pflicht für alle», lehrt der Beitrag die Öffentlichkeit.

Inzwischen sei der Verantwortliche identifiziert worden, schreibt der «Guardian». Er habe eine Busse erhalten.

Mit Kameras gegen Müllsünder

Illegale Müllentsorgung ist in Italien seit Jahren ein drängendes Problem – besonders im Süden des Landes. Allein im Jahr 2023 wurden mehr als 9300 Abfalldelikte registriert – ein Anstieg von 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Als Reaktion setzen viele Kommunen verstärkt auf Überwachung: Kameras, wildtierähnliche Kamerafallen und intelligente Monitoring-Systeme sollen Müllsünder überführen. Die Strategie ist klar: Wer illegal entsorgt, wird per Video identifiziert – und muss mit empfindlichen Strafen rechnen. 1500 bis 18'000 Euro sind möglich.

Dies hat offenbar den erfinderischen Hundebesitzer und begabten Hundetrainer bewogen, sein Haustier an seiner Stelle den Kehricht falsch entsorgen zu lassen. Die Höhe seiner Busse ist nicht bekannt.