Italiener lässt seinen Hund illegal Müll entsorgen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Von Überwachungskamera überführt Italiener lässt seinen Hund illegal Müll entsorgen

Stefan Michel

21.2.2026

Hund entsorgt illegal den Müll seines Herrchens

Hund entsorgt illegal den Müll seines Herrchens

Ein Überwachungsvideo zeigt einen Hund, der in Catania, Italien, illegal Kehricht entsorgt. Sein Besitzer hat ihm das Ablegen von Plastiksäcken beigebracht.

20.02.2026

Ein Mann in Süditalien bringt seinem Hund bei, seinen Müll illegal zu entsorgen. Eine Kamera überführt ihn. Der Kampf Italiens gegen Kehrichtsünder geht weiter.

Stefan Michel

21.02.2026, 15:56

21.02.2026, 16:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Catania wurde ein Hund von einer Überwachungskamera gefilmt, wie er nachts mit einem Plastiksack im Maul offenbar illegal Müll entsorgte.
  • Die Polizei erklärte, das Tier sei gezielt eingesetzt worden, um den Besitzer vor einer Identifizierung zu schützen, und kritisierte dieses Vorgehen scharf.
  • Illegale Müllentsorgung ist in Italien ein wachsendes Problem, weshalb vermehrt Kameras eingesetzt werden; der identifizierte Hundehalter erhielt eine Busse.
Mehr anzeigen

Die Bilder könnten aus einer süssen Tier-Komödie stammen – wären sie nicht so verschwommen: Ein Hund trabt nachts über eine Strasse, in seiner Schnauze trägt er einen Plastiksack.

Die Videosequenz stammt von einer Überwachungskamera im süditalienischen Catania. Die Polizei zeigt die Szenen auf ihrer Facebook-Seite.

Die Polizei kommentierte den Vorfall mit deutlichen Worten: «Einfallsreichtum darf niemals eine Entschuldigung sein für unzivilisiertes Verhalten». Das Tier sei offensichtlich darauf trainiert worden, den Besitzer davor zu bewahren, beim illegalen Müllentsorgen gefilmt zu werden. 

Der Hundehalter instrumentalisiere sein Haustier, um Regeln bewusst zu umgehen, kommentieren die süditalienischden Ordnungshüter, «Respekt vor städtischen Anstandsregeln und der Umwelt ist eine Pflicht für alle», lehrt der Beitrag die Öffentlichkeit.

Inzwischen sei der Verantwortliche identifiziert worden, schreibt der «Guardian». Er habe eine Busse erhalten.

Mit Kameras gegen Müllsünder

Illegale Müllentsorgung ist in Italien seit Jahren ein drängendes Problem – besonders im Süden des Landes. Allein im Jahr 2023 wurden mehr als 9300 Abfalldelikte registriert – ein Anstieg von 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Als Reaktion setzen viele Kommunen verstärkt auf Überwachung: Kameras, wildtierähnliche Kamerafallen und intelligente Monitoring-Systeme sollen Müllsünder überführen. Die Strategie ist klar: Wer illegal entsorgt, wird per Video identifiziert – und muss mit empfindlichen Strafen rechnen. 1500 bis 18'000 Euro sind möglich. 

Dies hat offenbar den erfinderischen Hundebesitzer und begabten Hundetrainer bewogen, sein Haustier an seiner Stelle den Kehricht falsch entsorgen zu lassen. Die Höhe seiner Busse ist nicht bekannt.

Meistgelesen

16-jähriges Brandopfer macht erste Schritte – er filmte das Video, das um die Welt ging
Aerials, Skicross, Skibergsteigen: Am Samstag hagelt es Schweizer Medaillen
So moderierte Brotz die schwierigste «Arena»-Sendung seiner Karriere
Italiener lässt seinen Hund illegal Müll entsorgen
Uralter Akazienwald im Sudan abgeholzt – mit bitteren Folgen