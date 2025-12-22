  1. Privatkunden
Tödlicher Unfall in Ägypten Zwei Kreuzfahrtschiffe kollidieren – Frau stirbt

SDA

22.12.2025 - 05:53

Luxor im Süden Ägyptens mit seinen Tempeln und den jahrhundertealten Gräbern im Tal der Könige lockt zahlreiche Touristen aus aller Welt an. (Archivbild)
Luxor im Süden Ägyptens mit seinen Tempeln und den jahrhundertealten Gräbern im Tal der Könige lockt zahlreiche Touristen aus aller Welt an. (Archivbild)
Bild: Keystone

Eine italienische Staatsbürgerin ist bei der Kollision zweier Kreuzfahrtschiffe auf dem Nil in der Nähe von Luxor ums Leben gekommen. Was bisher bekannt ist.

Keystone-SDA

22.12.2025, 05:53

22.12.2025, 06:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine italienische Staatsbürgerin ist bei der Kollision zweier Kreuzfahrtschiffe auf dem Nil in der Nähe von Luxor ums Leben gekommen.
  • Bei dem Zusammenstoss wurden offenbar vier Kabinen zerstört.
  • Dabei soll die Frau gestürzt sein und sich tödliche Verletzungen zugezogen haben.
Mehr anzeigen

Die Beamten des italienischen Konsulats stünden in Kontakt mit dem Ehepartner der Frau und den Reiseveranstaltern, die sich um die anderen Italiener auf dem Schiff gekümmert hätten, teilte das italienische Aussenministerium laut der Agentur Ansa mit.

Nach einer ersten Rekonstruktion des Vorfalls sei das Schiff, mit dem Dutzende Italiener unterwegs waren, kurz nach 19.00 Uhr Ortszeit mit dem anderen Boot kollidiert. Bei dem Zusammenstoss seien vier Kabinen zerstört worden. Dabei sei die Frau gestürzt und habe sich tödliche Verletzungen zugezogen, hiess es weiter. Sie sei trotz aller Rettungsversuche kurz danach gestorben. Die anderen Passagiere aus Italien sollen in Sicherheit sein.

Luxor im Süden Ägyptens mit seinen Tempeln und den jahrhundertealten Gräbern im Tal der Könige lockt zahlreiche Touristen aus aller Welt an.

Schreckmoment auf Nil-Kreuzfahrt: Feuer bricht auf Touristenschiff aus – 250 Passagiere evakuiert

Schreckmoment auf Nil-Kreuzfahrt: Feuer bricht auf Touristenschiff aus – 250 Passagiere evakuiert

Kurz nach dem Start einer Nil-Kreuzfahrt brach in der Küche eines Touristenschiffs ein Feuer aus. Die rund 250 Gäste und Besatzungsmitglieder kamen mit dem Schrecken davon.

31.10.2025

