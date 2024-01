Italienische Fähre kentert fast – Autos an Bord stark beschädigt

Die Fähre Quirino geriet bei der Einfahrt in den Hafen der italienischen Insel Ponza bei rauem Seegang in Not. Alle 120 Personen an Bord blieben unverletzt. Im Frachtraum mit diversen Fahrzeugen herrschte indes Chaos.

22.01.2024