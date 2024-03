In der italienischen Kleinstadt Bondeno hat die Polizei wohl eine der ältesten Verkehrssünderinnen überhaupt gestellt. IMAGO/imagebroker

Sie wollte um 1 Uhr Nachts Freunde besuchen: Die Polizei hat in der italienischen Kleinstadt Bondeno eine 103 Jahre alte Frau ohne Führerausweis und Versicherung gestoppt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Italien ist der Polizei eine der wohl ältesten Verkehrssünderinnen aller Zeiten ins Netz gegangen.

Die 103 Jahre alte Autolenkerin war um 1 Uhr Nachts ohne Führerausweis und Versicherung unterwegs.

Nach ihrer eigenen Schilderung hatte sie sich auf den Weg gemacht, um Freunde ausserhalb zu besuchen. Mehr anzeigen

Ohne Führerschein, ohne Versicherung, aber stolze 103 Jahre alt: In Italien hat die Polizei eine der mutmasslich ältesten Verkehrssünderinnen aller Zeiten gestoppt. Die Rentnerin Jahrgang 1920 war mitten in der Nacht mit ihrem Auto im Zentrum der norditalienischen Kleinstadt Bondeno unterwegs, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Sie fiel auf, weil sie gegen 01.00 Uhr morgens zwar zügig, aber doch immer wieder durch dieselben Strassen fuhr.

Bei der Kontrolle stellte eine Polizeistreife fest, dass die Fahrerlaubnis seit zwei Jahren abgelaufen war. Zudem hatte die alte Dame für ihr Auto keine Versicherung mehr. Daraufhin wurde das Fahrzeug beschlagnahmt und von einem Abschleppwagen abtransportiert. Die Frau selbst wurde von der Polizei nach Hause gebracht. Nach ihrer eigenen Schilderung hatte sie sich auf den Weg gemacht, um Freunde ausserhalb zu besuchen. Bondeno liegt in der Region Emilia-Romagna und hat etwa 15'000 Einwohner.

dpa/toko