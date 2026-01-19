  1. Privatkunden
Legendärer Modeschöpfer Italienischer Designer Valentino im Alter von 93 Jahren gestorben

Oliver Kohlmaier

19.1.2026

Der legendäre Modeschöpfer Valentino Garavani ist im Alter von 93 Jahren in seiner Wohnung in Rom gestorben.

,

Redaktion blue News, Agence France-Presse

19.01.2026, 18:20

19.01.2026, 18:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der italienische Modedesigner Valentino ist tot.
  • Er verstarb im Alter von 93 Jahren in seiner Wohnung in Rom.
  • Valentino galt als einer der weltweit bedeutendsten Designer der Haute Couture.
Mehr anzeigen

Der weltberühmte Modeschöpfer Valentino ist tot. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Montag unter Berufung auf die von ihm und seinem langjährigen Partner Giancarlo Giammetti gegründete Stiftung berichtete, starb der Designer mit dem bürgerlichen Namen Valentino Garavani im Alter von 93 Jahren in seiner Wohnung in Rom. Das von ihm gegründete Modelabel bestätigte die Todesnachricht zunächst nicht.

Valentino galt als einer der weltweit bedeutendsten Designer der Haute Couture. Jahrzehntelang wurden seine Kleider von Hollywood-Stars wie Elisabeth Taylor, Audrey Hepburn oder Julia Roberts getragen, aber auch von Lady Diana und Jackie Kennedy. Die letzte Kaiserin des Iran, Farah Diba, floh nach der islamischen Revolution aus dem Land in einem Valentino-Mantel.

Der im Mai 1932 in Voghera südlich von Mailand geborene Valentino eröffnete im Jahr 1960 gemeinsam mit seinem Partner Giammetti sein eigenes Modehaus – und machte daraus binnen weniger Jahre eine internationale Topadresse. Valentino galt als einer der Botschafter der italienischen Mode, war aber auch Frankreich eng verbunden: 2006 wurde er zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. Anfang 2008 zog er sich aus dem Modegeschäft zurück.

