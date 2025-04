Gute Überlebensschancen – Einheimische finden am Amazonas zwei Jaguar-Babys Brasilianische Dorfbewohner entdecken am Ufer des Amazonas zwei Jaguarjungen. Weil von der Mutter jede Spur fehlt, werden die Babys von Tierschützern aufgepeppelt. Ihr Lebensraum gilt noch als sicher. 02.04.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Jaguar-Babys, Mani und Coré, wurden von Dorfbewohnern ohne Mutter aufgefunden.

Brasilianische Behörden haben sich nun den Jaguarjungen angenommen.

Sobald sie eine gewisse Grösse erreicht haben, sollen die Tiere wieder in die Freiheit entlassen werden. Mehr anzeigen

Was für ein seltener Fund. Am Ufer des Amazonas im brasilianischen Regenwald finden Dorfbewohner zwei winzige Jaguar-Babys. Trotz intensiver Suche konnte die Mutter der Jungtiere nicht in der Region entdeckt werden.

Nun sollen die Tierbabys mit der Flasche aufgezogen werden.

Ihre Zukunftsprognose ist laut Behörden gut. Das Amazonasgebiet gilt als letztes sicheres Rückzugsgebiet der drittgrössten Raubkatze der Welt.

