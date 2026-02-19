Über fünf Jahre wohnte Mickey Barreto mietfrei in einem Zimmer im «New Yorker Hotel». Archivbild: Keystone

2018 zahlte der Mann nach eigenen Angaben noch für eine Nacht im häufig fotografierten «New Yorker Hotel». Dann nistete er sich jahrelang dort ein. Dass er sich schliesslich sogar als Besitzer des Hotels ausgab, wurde ihm zum Verhängnis.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann lebte jahrelang mietfrei im «New Yorker Hotel» in Manhattan.

Mickey Barreto checkte 2018 für eine Übernachtung im Hotel für rund 200 US-Dollar (rund 155 Franken) ein.

Wegen eines fragwürdigen Wohnungsgesetzes zahlte er nie Miete – er gab sich sogar als Eigentümer des Hotels aus.

Die Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von sechs Monaten. Hinzu kommt eine fünfjährige Bewährungsstrafe. Mehr anzeigen

Ein Mann, der jahrelang mietfrei in einem berühmten Hotel in New York lebte, hat sich in einem Rechtsstreit des Betrugs für schuldig bekannt. Der Mann räumte am Mittwoch (Ortszeit) ein, dass er Unterlagen gefälscht habe, um Besitzer des «New Yorker Hotels» zu werden. Die Polizei verhaftete Mickey Barreto im Februar 2024 und beschuldigte ihn, betrügerische Eigentumsnachweise eingereicht zu haben, nachdem er versucht hatte, sich als Eigentümer des Hotels auszugeben, so die Staatsanwaltschaft von Manhattan.

Laut der Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan bekam er im Rahmen des Schuldeingeständnisses eine Haftstrafe von sechs Monaten, die er aber bereits abgeleistet hat. Hinzu kommt demnach eine fünfjährige Bewährungsstrafe.

Zuvor hatte der Barreto wegen eines fragwürdigen Mietergesetzes jahrelang in dem Hotel im Stadtbezirk Manhattan gewohnt, ohne für die Übernachtungen zu zahlen. Laut dem Beschuldigten selbst hatten dieser und sein Freund 2018 die Summe von 200 Dollar gezahlt, um eines der mehr als 1000 Zimmer in dem Art-déco-Hotel zu mieten. Später beantragte er einen Mietvertrag und begründete das damit, dass ihm die eine Nacht, die er in dem Hotel verbracht hatte, schon Anspruch auf Schutz unter einem städtischen Gesetz gebe. Dieses bezieht sich auf Bewohner von Einzelzimmern in Gebäuden, die vor dem Jahr 1969 errichtet wurden.

Als das Hotel den Antrag zurückwies, zog Barreto vor ein Gericht. Nachdem aber das «New Yorker Hotel» keinen Anwalt zu einer Anhörung schickte, wurde der Mann zum Besitzer des Hotelzimmers erklärt.

Staatsanwaltschaft: Mann übertrug gesamtes Hotel an sich

Laut Staatsanwaltschaft ging der Mann dann aber noch einen Schritt weiter: auf einer Website der Stadt New York lud er eine gefälschte Urkunde hoch, mit der er den Besitz des gesamten Hotelgebäudes an ihn selbst übertrug. Barreto habe versucht, Miete zu kassieren und habe die Bank des Hotels angewiesen, entsprechende Bankkonten an ihn zu übertragen.

2024 wurde der Barreto letztendlich zum Verlassen des Hotelgrundstücks gezwungen und wegen Betrugs angeklagt. Später wurde angeordnet, dass er sich einer psychiatrischen Behandlung unterzieht.

Das Hotel gehört derzeit der Organisation Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, die in Südkorea von Sun Myung Moon gegründet wurde und auch als Moon-Sekte bekannt ist. Die Organisation reagierte zunächst nicht auf eine Kommentaranfrage.