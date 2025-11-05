Japan: Militär rückt Bären auf den Pelz STORY: Hier ziehen am Mittwoch japanische Soldaten in die Schlacht – bewaffnet mit Holzstangen, Schilden und Abwehrspray gegen die heimische Bärenpopulation. Laut Angaben des Umweltministeriums gab es seit April mehr als 100 Bärenangriffe mit einer Rekordzahl von 12 Todesopfern in ganz Japan. Zwei Drittel dieser Todesfälle ereigneten sich in Akita und der benachbarten Präfektur Iwate. Nun werden im zerklüfteten Norden Truppen eingesetzt, um Bären zu fangen. Die Bewohner der Stadt Kazuno wurden schon längst aufgefordert, nach Einbruch der Dunkelheit zu Hause zu bleiben und dichte Wälder zu meiden. Ein lokaler Vertreter der Gemeinde erklärt die Lage. Yasuhiro Kitakata, Beamter Kazuno: «Früher gab es am Fusse der Berge Felder, Ackerland und Reisfelder, auf denen die Menschen arbeiteten. Doch aufgrund des Bevölkerungsrückgangs und weiterer Faktoren wird das nun nicht mehr bewirtschaftet und ist zu verlassenem Ackerland geworden. Damit ist die Grenze zu den Bären deutlich nähergerückt.» Die Soldaten leisten nun Amtshilfe, sollen Stahlfallen zum Fangen von Bären transportieren, aufstellen und kontrollieren. Gefangene Tiere sollen später von ausgebildeten Jägern erschossen werden, um die Bärenpopulation zu reduzieren. Deren wachsende Zahl, klimawandelbedingte Veränderungen der natürlichen Nahrungsquellen und die Entvölkerung ländlicher Gebiete haben den engeren Kontakt zwischen Mensch und Meister Petz befördert. Nach Angaben der Behörden der Präfektur Akita hat sich die Zahl der Sichtungen in diesem Jahr auf mehr als 8.000 versechsfacht. Die Regierung in Tokio plant ein Paket von Sofortmassnahmen zum Umgang mit den Entwicklungen. So wurden bereits die Waffengesetze gelockert, um Jägern den Bärenabschuss in urbanen Gebieten zu erleichtern. 05.11.2025

Seit April hat es mindestens zwölf Tote gegeben. Jetzt soll das Militär helfen. Doch der Verteidigungsminister ist nicht gerade begeistert.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wegen der häufigen Bärenattacken hat Japans Regierung Soldaten in den Norden des Landes geschickt.

Das Verteidigungsministerium und die Präfektur Akita haben vereinbart, dass die Soldaten Fallen aufstellen, Jäger transportieren und helfen sollen, tote Bären wegzuschaffen.

In der Präfektur haben Bären nach Angaben der Behörden seit Mai mehr als 50 Menschen angegriffen und mindestens vier von ihnen getötet.

Im ganzen Land gab es zwischen April und Ende Oktober mehr als 100 Angriffe und mindestens zwölf Tote. Mehr anzeigen

Nach immer neuen Bärenangriffen im Norden Japans hat die Regierung das Militär in die Gegend geschickt. «Die Bekämpfung des Bärenproblems ist eine dringende Angelegenheit», sagte Kabinettssekretär Fumitoshi Sato am Mittwoch. «Jeden Tag dringen Bären in die Wohngebiete der Region ein.» Die Auswirkungen nähmen zu. Das Verteidigungsministerium und die Präfektur Akita haben vereinbart, dass die Soldaten Fallen aufstellen, Jäger transportieren und helfen sollen, tote Bären wegzuschaffen.

Japanische Soldaten entladen eine Bärenfalle. JSDF Akita Camp /AP/Keystone

In der Präfektur Akita mit ihren rund 880'000 Einwohnern haben Bären nach Angaben der Behörden seit Mai mehr als 50 Menschen angegriffen und mindestens vier von ihnen getötet. Die Tiere sind in der Nähe von Schulen, Bahnhöfen, Supermärkten und sogar in einem Thermalbad aufgetaucht. Präfekt Kenta Suzuki sagte, die örtlichen Behörden seien personell unterbesetzt und angesichts der fast täglichen Attacken verzweifelt.

Auch in anderen Regionen Japans gab es Bärenangriffe. Laut dem Umweltministerium wurden zwischen April und Ende Oktober landesweit mehr als 100 gemeldet. Es gab mindestens zwölf Tote. Erst am Wochenende wurde in Yuzuwa eine Frau tot aufgefunden, die im Wald Pilze gesucht hatte und offenbar von einem Bären attackiert worden war. Ende Oktober tötete ein Bär eine Frau auf einem Bauernhof in Akita. Am Dienstag ging ein Bär auf einen Zeitungszusteller los und verletzte ihn.

Auch das Militär hat Probleme

Experten zufolge ereigneten sich 70 Prozent der Bärenangriffe in Wohngebieten. Sie nennen den Rückgang der Bevölkerung in ländlichen Gebieten als einen Grund für das Problem. Verlassene Wohnviertel und Ackerland mit Kaki- oder Kastanienbäumen lockten Bären an. Diese kämen auf den Geschmack und kehrten immer wieder zurück.

Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi sagte, der Bäreneinsatz solle dazu beitragen, Menschen im Alltag zu schützen. Doch die Selbstverteidigungskräfte könnten nicht unbegrenzt helfen. Auch sie seien unterbesetzt und in erster Linie für die Landesverteidigung da.

Mehr Videos aus dem Ressort