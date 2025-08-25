Instagram/Wansfree

Hund statt Ferrari: Hirotaka Saito schwor Luxusgegenständen ab – zugunsten einer Auffangstation für Hunde. Grund für den Lebenswandel war ein einschneidendes Erlebnis mit einem tierischen Lebensretter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Finanzielle Sorgen belasteten Hirotaka Saito einst derart, dass er keinen Sinn mehr im Leben sah.

Einzig sein Hund verhinderte, dass der heute 54-Jährige seinem Leben ein Ende setzte.

Als Konsequenz davon liess Saito seinen bisherigen Alltag hinter sich und widmete sich dem Aufbau eines Auffanglagers für verstossene Vierbeiner. Mehr anzeigen

Eine eigene Firma, dazu einen Ferrari: Hirotaka Saito schien es geschafft zu haben. Er hatte vieles erreicht, wofür andere lange kämpfen. Doch dann drehte sich der Wind, die Erfolgssträhne riss und der heute 54-Jährige geriet in eine finanzielle Schieflage.

Die Situation verschärfte sich derart, dass der Japaner keinen Sinn mehr im Leben sah und versucht, dessen ein Ende zu setzen. Doch dazu sollte es nicht kommen: Wie «20 Minuten» berichtet, verhinderte sein Hund, dass Saito das Haus verlassen konnte. Der 70 Kilogramm schwere Vierbeiner versperrte die Tür und verhinderte so, dass Saito sein Vorhaben beenden konnte.

Diese selbstlose Tat seines Haustiers legte bei Hirotaka Saito einen Schalter um: Der Japaner verschrieb sich stattdessen einer ganz neuen Aufgabe. Er machte seinen Sportwagen zu Geld und erwarb von dem Erlös Land. Darauf baute er ein Heim auf, das aggressiven Hunden Zuflucht gewährt.

«Mir geht es besser als je zuvor»

«Als mir klar wurde, dass mich ein Hund gerettet hat, glaubte ich, dass das, was ich tun kann, darin besteht, für den Rest meines Lebens Hunde zu retten», erklärte Saito gegenüber dem japanischen Medium fnn.jp seine neue Lebensaufgabe. Er wolle ab sofort all sein Geld für Hunde ausgeben, versicherte der Japaner. «Ich möchte, dass sie spüren, dass sie geliebt werden.»

Das Rettungszentrum trägt den Namen «Wansfree» und befindet sich in Yaizu, das in der Präfektur Shizuoka liegt. Dort finden Tiere Zuflucht, die nach Misshandlungen ihre Traumata in Form von aggressivem Verhalten wie Bellen, Beissen und Knurren zu kompensieren versuchen.

Videos und Bilder auf dem Instagram-Account des Zentrums lassen Menschen von überall auf der Welt an Saitos Mission teilhaben. Noch leben «nur» 40 Hunde bei «Wansfree», doch der 54-Jährige denkt schon deutlich grösser: Bis 2028 soll sein Heim bis zu 300 Hunde beherbergen können. «Mir geht es besser als je zuvor. Ich bin so dankbar, dass ich das erleben darf», hat der Japaner durch sein Engagement neuen Lebenswillen gefunden.