Prinzessin Yuriko war das älteste Mitglied der japanischen Kaiserfamilie. Am Freitagmorgen, dem 15. November, ist sie in Tokio gestorben. KEYSTONE

Prinzessin Yuriko, das älteste Mitglied der japanischen Kaiserfamilie, ist im Alter von 101 Jahren verstorben. Sie lebte zuletzt zurückgezogen im Palast Akasaka in Tokio.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die japanische Prinzessin Yuriko ist im Alter von 101 Jahren gestorben.

Yuriko ist 2023 geboren und war 75 Jahre lang mit Prinz Mikasa verheiratet, der 2016 im Alter von 100 Jahren gestorben ist.

Prinzessin Yuriko war das älteste Mitglied der japanischen Kaiserfamilie. Sie starb an einem Hirninfarkt. Mehr anzeigen

Prinzessin Yuriko, die älteste Angehörige der japanischen Kaiserfamilie, ist im Alter von 101 Jahren verstorben. Das kaiserliche Hofamt gab bekannt, dass sie am Freitagmorgen Ortszeit im St. Luke Krankenhaus in Tokio verstarb, wo sie seit März aufgrund eines leichten Hirninfarkts behandelt wurde.

Geboren im Jahr 1923, besuchte Yuriko die Gakushuin-Frauenakademie in Tokio. Im Alter von 18 Jahren heiratete sie Prinz Mikasa, den jüngsten Bruder von Kaiser Hirohito.

Ihre Ehe dauerte 75 Jahre, und das Paar hatte fünf Kinder, von denen drei bereits verstorben sind. Prinz Mikasa starb 2016 im Alter von 100 Jahren an einem Herzstillstand.

In ihren letzten Lebensjahren zog sich Prinzessin Yuriko in den Palast Akasaka in Tokio zurück, wo sie ein ruhiges Leben führte.

Mehr Videos aus dem Ressort

Bötschi fragt Daniel Rohr: «Ich möchte ohne Zuschauer sterben» Daniel Rohr ist ein Tausendsassa. Er ist Theaterleiter. Er ist Schauspieler. Er ist Regisseur. Und er arbeitet als Platzanweiser. Ein Gespräch über das Leben auf und neben der Bühne, die Liebe zu seiner Frau – und den Tod. 31.10.2024

SDA