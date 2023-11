Schon bald schneit es bis in tiefe Lagen

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 22.11.2023

Es wird definitiv Winter: Die Schneefallgrenze sinkt am Mittwoch bis auf 700 Meter, am Wochenende noch weiter. In den Bergen liegen bis zu 30 Zentimeter Neuschnee drin – und auch im Flachland könnte es flöckeln.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Mittwoch hat entlang der Alpen erste Schneeflocken gebracht. Und die Schneefallgrenze sinkt ab Freitag immer wieder weit ab.

MeteoNews, das Bundesamt für Wetter und Klima, hält am Wochenende 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee am Alpennordhang für möglich.

Je nachdem, wie Temperatur und Niederschläge zusammenkommen, könnte es auch im Flachland für den ersten Schneefall des Jahres reichen. Mehr anzeigen

Auf der Alpennordseite sind die Menschen am Mittwoch bei kühlem und meist trübem Wetter in den Tag gestartet. Für alle, die sich auf den Winter freuen, gibt es erfreuliche Nachrichten: Entlang der Alpen ist es laut dem Wetterdienst MeteoNews teilweise nass – zwischen 700 und 1100 Metern auch in Form von Schneeflocken.

Die Wetterexpert*innen von SRF-«Meteo» verorten die Schneefallgrenze bei rund 800 Metern.

Der Mittwoch zeigt sich im Norden von der meist trüben und mit Bise kühlen Seite. Am Vormittag ist es vor allem Richtung Alpen auch teils nass mit Flocken ab 700 bis 1100 m. Im Süden scheint mit Nordföhn meist die Sonne, und es ist milder. Mehr unter https://t.co/2lv0pkyvq7 (rp) pic.twitter.com/yJ0lc4qPNc — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) November 22, 2023

Das Schneegestöber hat sich aber rasch erledigt, noch im Verlauf des Mittwochs wird es laut Prognosen wieder trocken, im Rhonetal teils sonnig. Auch im westlichen Mittelland lockern sich die Wolken zunehmend auf.

Schnee-Fans sollten sich den Freitag vormerken: Die Schneefallgrenze liegt dann gemäss SRF-«Meteo» tagsüber bei rund 1100 Metern und sinkt in der Nacht auf bis zu 400 Meter. Am Morgen ist stellenweise auch Glätte möglich.

Auf der Alpensüdseite ist das Wetter dank Nordföhn die nächsten Tage trockener, am Freitag reicht es aber auch im Engadin für etwas Schnee.

Das Timing muss stimmen

Am Wochenende pendelt die Schneefallgrenze im Norden zwischen 300 und 500 Meter, danach steigt sie teilweise wieder bis auf 800 Meter an. Die Wintersportgebiete wird es freuen.

MeteoSchweiz, das Bundesamt für Wetter und Klima, räumt Schneefall bis in die Niederungen am Wochenende intakte Chancen ein: «Am Samstag werden nach aktuellen Modellunterlagen am Alpennordhang 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee erwartet», hält das Bundesamt in seinem Wetterblog fest.

Wie viel Schnee es effektiv ins Flachland schafft, sei aber schwierig abzuschätzen – die Niederschlagsmengen dürften lokal stark variieren und «liegen wohl in einem Bereich von 0 bis 5 Millimeter». In Richtung Voralpen und dem Jura entlang könnte es mehr Niederschlag geben.

Je nach Timing – wenn sich Niederschlag und kalte Morgentemperaturen treffen – könnte am Samstag und Sonntag an einigen Messstationen in den Niederungen der erste Neuschnee dieses Jahr registriert werden.

Die Temperaturen erreichen im Norden die nächsten Tage maximal 2 bis 6 Grad, im Süden reicht es für maximal 9 bis 12 Grad.