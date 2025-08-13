Der Adventskalender wird seit Ende Juli beworben. Bild: zvg/ Jaeger Fishing

Während hierzulande Sommerhitze herrscht, denkt «Jaeger Fishing» bereits an Weihnachten – und verkauft seinen Adventskalender auf Vorbestellung seit Ende Juli. Was meint ein Marketing-Experte dazu?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Ende Juli kann man bei «Jaeger Fishing» Adventskalender vorbestellen. Dafür machen sie auf Instagram Werbung.

«Aus unserer Sicht ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen», findet Jonathan Vollenweider, Mitgründer und Geschäftsführer von Jaeger Fishing, zu blue News.

Marketing-Experte Felix Murbach erklärt blue News, ob der immer frühere Verkaufsstart nur ein Trend ist – oder eben nicht. Mehr anzeigen

Sonnenschein, 30 Grad, perfektes Badiwetter – in der Schweiz scheint der Sommer noch in voller Blüte zu stehen. Von buntem Herbstlaub oder gar verschneiten Wintertagen ist weit und breit nichts zu spüren. An Weihnachten denkt jetzt wohl kaum jemand.

Nicht so bei «Jaeger Fishing», ein Unternehmen, das Material zum Angeln verkauft. Seit Ende Juli bewerben sie in den sozialen Medien ihren Adventskalender für Dezember 2025.

«Aus unserer Sicht ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen», schreibt Jonathan Vollenweider, Mitgründer und Geschäftsführer von Jaeger Fishing, auf Anfrage von blue News. «Viele unserer Kundinnen und Kunden freuen sich frühzeitig auf die limitierte Edition, weil sie in den letzten Jahren sehr schnell ausverkauft war», heisst es weiter.

Hauptsächlich positive Rückmeldungen

Auch die Rückmeldungen seien bisher durchwegs positiv, die Kalender würden «fleissig vorbestellt werden», so Vollenweider. «Wir sprechen bereits jetzt von Bestellungen im vierstelligen Bereich».

Weiter erklärt er, dass sie bei der aktuellen Nachfrage auch im kommenden Jahr wieder im Juli mit der Adventskalender-Vorbestellung beginnen würden, um allen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit zur Reservierung zu geben. Die Bearbeitung und den Versand plane man ab Mitte November, sodass die Kalender pünktlich zum 1. Dezember eintreffen.

Ihr Adventskalender sei der erste Angel-Adventskalender einer Schweizer Marke, der nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland gefragt sei. «Im Gegensatz zu internationalen Marken setzen wir nicht einfach auf Sonderfarben bereits bestehender Köder, sondern entwickeln exklusive Produkte, die es so nicht zu kaufen gibt», heisst es weiter.

«Zeitpunkt kann sinnvoll sein»

Doch ist nun wirklich die beste Zeit, um Werbung für Adventskalender zu machen?

«Der Zeitpunkt kann aus strategischer Sicht durchaus sinnvoll sein», schreibt Marketingexperte Felix Murbach auf Anfrage von blue News. «Viele Unternehmen nutzen die sogenannte ‹Early-Bird-Phase›, um sich frühzeitig Umsatz und Planungssicherheit zu sichern», heisst es weiter.

Gerade bei limitierten oder besonders begehrten Produkten spielt der «Angst, etwas zu verpassen»-Effekt laut Murbach eine grosse Rolle. «Für Konsumenten, die genau wissen, was sie wollen, ist das praktisch – für alle anderen verkürzt es die Zeit, um Angebote zu vergleichen.»

Verkaufsstart wird immer früher

Den immer früheren Verkaufsstart von Adventskalendern sieht Murbach als klaren Trend: «Saisonale Produkte kommen immer früher auf den Markt, um die Kaufphase zu verlängern. Für Anbieter ist das gut, für Konsumenten eher zwiespältig», erklärt der Experte.

Der Grund dafür: «Wenn Weihnachtsartikel schon im August beworben werden, geht womöglich ein Stück der besonderen Adventsstimmung verloren und das Fest wird schnell zum reinen Konsumanlass», sagt Murbach.

Felix Murbach ist Marketing-Experte. Bild: Felix Murbach Marketing™

«Viele empfinden das als zu früh und haben das Gefühl, dass ihnen ständig die nächste Saison aufgezwungen wird, bevor die aktuelle überhaupt vorbei ist. Andere finden es dagegen praktisch, um früh zu planen oder ein Schnäppchen zu machen», so der Experte.

Der frühe Verkaufsstart könne Kaufdruck erzeugen, da viele aus Angst, leer auszugehen, schon Monate zuvor zugreifen würden. Das binde Budget früh, lasse weniger Raum für Preisvergleiche und könne am Ende teurer werden.

«Auch die Vorfreude leidet, wenn man sich zu lange mit einem Anlass beschäftigt. Wird dieser Trend zur Norm, rückt der Verkaufsstart jedes Jahr weiter nach vorne – mit dem Risiko einer Übersättigung.» Frühe und zusätzliche Käufe erhöhen ausserdem Produktion, Transporte und damit die Umweltbelastung.