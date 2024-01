Josef Fritzl könnte nächste Woche ein freier Mann sein

Josef Fritzl, hier auf einem Bild aus dem Jahr 2009, sitzt seit 15 Jahren im Gefängnis: Die Anwältin des «Monsters von Amstetten» hat nun einen Antrag auf Haftentlassung gestellt. Keystone

Der heute 88-jährige Josef Fritzl hielt seine Tochter 24 Jahre lang gefangen und missbrauchte sie. Nun bescheinigt ein Gutachten dem Österreicher, nicht mehr gefährlich zu sein. Er könnte bald frei kommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Josef Fritzl könnte trotz der Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe bald ein freier Mann sein.

Der Österreicher hatte seine damals 18-jährige Tochter in einen schalldichten Keller gesperrt, wo er sie 24 Jahre lang gefangen hielt und vielfach missbrauchte.

Eine Psychiaterin bescheinigt dem heute 88-Jährigen aufgrund von Demenz und Triebverlust keine Gefahr mehr für die Gesellschaft zu sein.

Am 25. Januar entscheiden drei Richterinnen, ob Fritzl freikommt. Mehr anzeigen

Er wurde als «Monster von Amstetten» bekannt und könnte schon bald auf freiem Fuss sein: Nach einem neuen Gutachten entscheidet ein Gericht am Donnerstag darüber, ob der inzwischen 88-Jährige auf Bewährung freikommt. Für die renommierte Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner spräche jedenfalls nichts dagegen: In ihrem jüngsten Dossier attestiert die Gutachterin Fritzl völlige Ungefährlichkeit.

Nun muss ein Senat aus drei Richterinnen darüber entscheiden, ob Fritzl vom Massnahmenvollzug in den einfacheren Normalvollzug wechseln dürfe oder ob er unter Auflagen sogar auf Bewährung aus der Haft entlassen werde. «Das Gutachten spricht davon, dass schon aus gesundheitlichen Gründen eine Gefährlichkeit nicht mehr vorhanden ist», sagte der Sprecher des Landgerichts Krems, Ferdinand Schuster.

Lebenslange Haft für 24 Jahre Vergewaltigung und Sklaverei

In der österreichischen Kleinstadt Amstetten hatte Fritzl 1984 seine damals 18-jährige Tochter in den schalldicht ausgekleideten Keller seines Hauses gesperrt. In den folgenden 24 Jahren vergewaltigte er sie tausendfach und zeugte sieben Kinder mit ihr. Eines davon starb bald. Die Ehefrau, die im ersten Stock des Hauses mit dem Rest der Familie lebte, hatte laut Behörden nichts mitbekommen.

Der Fall flog 2008 auf und machte weltweit Schlagzeilen. Die Anklage im Prozess lautete auf Mord durch Unterlassen, Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, schwere Nötigung, Sklaverei und Blutschande. Fritzl bekam lebenslange Haft. Er hat im Gefängnis einen neuen Nachnamen angenommen.

Sexualtrieb des Seniors sei völlig erloschen

Inzwischen hat Fritzl, der im Hochsicherheitsgefängnis Stein bei Krems einsitzt, die für eine etwaige Entlassung auf Bewährung wichtigen 15 Jahre hinter sich. Ausserdem habe sich 2023 die Gesetzeslage geändert, sagte Justizsprecher Schuster.

Es sei nun schwerer, in den Massnahmenvollzug, in dem die Häftlinge therapiert werden, eingewiesen zu werden. Zugleich sei es leichter geworden, aus dieser Art Haft wieder herauszukommen. Sollte das Gericht dem Antrag auf Haftentlassung stattgeben, könnte Fritzl theoretisch schon in der kommenden Woche auf freiem Fuss sein.

Für die Gesellschaft würde dies keine Gefahr sein, bescheinigt Gutachterin Kastner: Der Sexualtrieb des Seniors sei völlig erloschen und die Demenz fortgeschritten. Fritzls Anwältin Astrid Wagner glaubt indes nicht an eine baldige Freilassung. Zwar habe ihr Mandant auch «helle und wache» Tage. Doch müsse er «Stück für Stück an die Freiheit herangeführt werden – mit Ausgängen und Sozialtrainings», wird Wagner von heute.at zitiert.