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Tochter verrät in Podcast Jürgen Drews hatte «Angst, seine Familie nicht mehr ernähren» zu können

Julian Weinberger

18.6.2026

Seine Familie (im Bild Tochter Joelina) stand für Jürgen Drews immer an erster Stelle.
Seine Familie (im Bild Tochter Joelina) stand für Jürgen Drews immer an erster Stelle.
picture alliance / SvenSimon

Ehrliche Worte von Joelina Drews: In einem Podcast sprach die Tochter von Jürgen Drews über dessen tiefgreifende Existenzsorgen.

Julian Weinberger

18.06.2026, 20:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jürgen Drews gilt als einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagersänger.
  • Doch das war nicht immer so: In Phasen seiner Karriere bangte der heute 81-Jährige sogar darum, seine Familie ernähren zu können.
  • Das eröffnete Drews' Tochter Joelina nun in einem Podcast.
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Als «König von Mallorca» schrieb Jürgen Drews Schlagergeschichte. Doch vorprogrammiert war der Erfolg des heute 81-Jährigen gewiss nicht. Ganz im Gegenteil: Lange Zeit kämpfte Drews mit grossen finanziellen Nöten. Das eröffnete seine Tochter Joelina nun im Podcast «Drews Cordalis Petry – Kids-Club».

«Ich weiss, mein Papa zum Beispiel hatte immer super viele Existenzängste», plauderte die 30-Jährige aus dem Nähkästchen. Als Ursache dafür machte sie den finanziellen Druck aus, mit dem sich der Schlagersänger kontfrontiert sah: «Weil er Angst hatte, er kann irgendwann nicht mehr seine Familie ernähren.»

Das riet Wolfgang Petry seinem Sohn

«Es kann ja alles zu Ende sein», stimmte Achim Petry in die nachdenklichen Gedanken ein und umriss die Sorge seines Vaters Wolfgang, dass der musikalische Erfolg plötzlich ausbleiben könnte. Eines habe er von seinem Vater immer mitgegeben bekommen: im Notfall einen anderen Job ergreifen. «Dann gehst du halt an die Drehbank oder gehst an die Tankstelle», gab Achim Petry die Worte seines Vaters wieder.

Auch in einem anderen Punkt waren sich die drei berühmten Schlagersöhne einig. «Menschen, die auf der Bühne sind, die sind immer beim Publikum und fast nie zu Hause. Das ist einfach ein Fakt», verdeutlichte Lucas Cordalis.

Trotzdem war es Joelina Drews ein Anliegen, zu betonen: «Dass unsere Väter vielleicht nicht oft da waren ...ich meine, letztendlich war es denen ja auch wichtig, uns eine tolle Kindheit zu bescheren.»

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