Ein Jugendlicher ist am Donnerstagabend in Courroux (JU) bei einem Streit mit einem anderen Jugendlichen durch einen Messerstich am Kopf verletzt worden.

Der Jugendliche wurde mit einem Krankenwagen ins Spital gebracht. Der Verletzte schwebt nicht in Lebensgefahr, wie die jurassische Staatsanwaltschaft mitteilte.

Den Angaben zufolge gehörten die beiden Involvierten zu einer Gruppe Jugendlicher, die sich vor Ort versammelt hatte. Der mutmassliche Messerstecher befindet sich in Untersuchungshaft, es wurde eine Untersuchung wegen versuchter vorsätzlicher Tötung eingeleitet.

