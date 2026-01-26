  1. Privatkunden
Hausverbot bei Coop Julia Steiner kauft für 175 Franken ein – und scheitert am Gipfeli

Oliver Kohlmaier

26.1.2026

Julia Steiner hat beim Self-Checkout bei Coop ein Gipfeli vergessen. Das wird nun teuer. 
Julia Steiner hat beim Self-Checkout bei Coop ein Gipfeli vergessen. Das wird nun teuer. 
Instagram / juuliasteiner

Ein vergessenes Gipfeli beim Self-Scanning bringt Komikerin Julia Steiner in ernste Schwierigkeiten: Trotz 175 Franken Einkauf erhält sie Hausverbot bei Coop und muss 150 Franken Umtriebsentschädigung bezahlen.

Andreas Fischer

26.01.2026, 22:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Julia Steiner hat beim Self-Scanning im Coop ein Gipfeli nicht erfasst bei einem Einkauf für 175 Franken.
  • Als Konsequenz hat sie in der betroffenen Filiale ein zweijähriges Hausverbot und muss eine Umtriebsentschädigung von 150 Franken zahlen.
  • Die Comedienne nimmt den Vorfall inzwischen mit Humor, hält ihn für absurd und kauft weiterhin bei Coop ein – einfach in anderen Filialen.
Es hat «piep, piep, piep» gemacht, sie hat 175 Franken für ihren Einkauf bezahlt – und doch hat die Komikerin Julia Steiner nun Hausverbot bei Coop. Der Grund: Sie hat beim Self-Scanning ein Gipfeli vergessen.

Mit leichter Entrüstung in der Stimme berichtet die 26-jährige Comedienne in einem Instagram-Reel von ihrer persönlichen «Gangster Story»: «Ich habe im Coop eingekauft für 175 Franken. Ich habe alles gescannt, wie man das halt so macht – und habe das eine Gipfeli vergessen, das man noch von Hand auswählen musste.»

Und dann sei tatsächlich eine Sicherheitsperson gekommen und habe sie gefragt, ob sie ihr etwas sagen wolle. Ein freundliches «Ade?» war es jedenfalls nicht, wie Julia Steiner im Hinterzimmer feststellen musste.

Dort sei ihr gesagt worden, dass sie ein Gipfeli nicht gescannt habe und sich deshalb verantworten müsse. «Denkst du wirklich, dass wenn ich vorgehabt hätte, diesen Coop auszurauben, 175 Stutz ausgegeben hätte, um dann ein Gipfeli zu klauen?», habe Steiner fassungslos geantwortet.

«Einfach absurd und ein bisschen blöd»

Es half nichts, das sei nun einmal das Vorgehen bei nicht gescannten Artikeln, habe die Sicherheitsperson geantwortet, der es allerdings auch leid tat. Das nicht gescannte Gipfeli kommt Julia Steiner jedenfalls teuer zu stehen: Neben den zwei Jahren Hausverbot in der Coop-Filiale musste sie eine Umtriebsentschädigung von 150 Franken zahlen.

Bei «Blick» sagte Julia Steiner einige Tage nach dem Vorfall, dass sei immer noch gerne bei Coop einkaufen gehe. Nur eben in anderen Filialen.

Westschweiz überrascht. Kein Bock auf Bezahlen – hier klaut die Schweiz am häufigsten

Westschweiz überraschtKein Bock auf Bezahlen – hier klaut die Schweiz am häufigsten

Sie habe auch nie «Coop-Bashing» betreiben wollen, sagte sie angesichts der vielen Reaktionen in den Kommentarspalten. Dort wird eifrig diskutiert. Manche finden die Reaktion der Coop übertrieben, andere wollen die Geschichte nicht glauben, weil es Hausverbot erst im Wiederholungsfall gäbe.

Steiner findet die Geschichte mittlerweile «einfach absurd und ein bisschen blöd. Aber wenn man das Weltgeschehen anschaut, dann sind meine Fights, die ich hier führe, nicht der Rede wert – dafür aber vielleicht etwas lustig.»

«Es gibt Armut in der Schweiz, das wollen viele nicht wahrhaben»

«Es gibt Armut in der Schweiz, das wollen viele nicht wahrhaben»

Die Armut ist hierzulande kaum sichtbar. Aber es gibt sie. Betroffene haben oft das Gefühl, von einer ansteckenden Krankheit befallen zu sein. «blue News»-Redaktor Bruno Bötschi besuchte eine Abgabestelle der Lebensmittel-Hilfe Tischlein deck dich.

13.09.2021

