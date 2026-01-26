Julia Steiner kauft für 175 Franken ein – und scheitert am Gipfeli

Julia Steiner hat beim Self-Checkout bei Coop ein Gipfeli vergessen. Das wird nun teuer. Instagram / juuliasteiner

Ein vergessenes Gipfeli beim Self-Scanning bringt Komikerin Julia Steiner in ernste Schwierigkeiten: Trotz 175 Franken Einkauf erhält sie Hausverbot bei Coop und muss 150 Franken Umtriebsentschädigung bezahlen.

Es hat «piep, piep, piep» gemacht, sie hat 175 Franken für ihren Einkauf bezahlt – und doch hat die Komikerin Julia Steiner nun Hausverbot bei Coop. Der Grund: Sie hat beim Self-Scanning ein Gipfeli vergessen.

Mit leichter Entrüstung in der Stimme berichtet die 26-jährige Comedienne in einem Instagram-Reel von ihrer persönlichen «Gangster Story»: «Ich habe im Coop eingekauft für 175 Franken. Ich habe alles gescannt, wie man das halt so macht – und habe das eine Gipfeli vergessen, das man noch von Hand auswählen musste.»

Und dann sei tatsächlich eine Sicherheitsperson gekommen und habe sie gefragt, ob sie ihr etwas sagen wolle. Ein freundliches «Ade?» war es jedenfalls nicht, wie Julia Steiner im Hinterzimmer feststellen musste.

Dort sei ihr gesagt worden, dass sie ein Gipfeli nicht gescannt habe und sich deshalb verantworten müsse. «Denkst du wirklich, dass wenn ich vorgehabt hätte, diesen Coop auszurauben, 175 Stutz ausgegeben hätte, um dann ein Gipfeli zu klauen?», habe Steiner fassungslos geantwortet.

«Einfach absurd und ein bisschen blöd»

Es half nichts, das sei nun einmal das Vorgehen bei nicht gescannten Artikeln, habe die Sicherheitsperson geantwortet, der es allerdings auch leid tat. Das nicht gescannte Gipfeli kommt Julia Steiner jedenfalls teuer zu stehen: Neben den zwei Jahren Hausverbot in der Coop-Filiale musste sie eine Umtriebsentschädigung von 150 Franken zahlen.

Bei «Blick» sagte Julia Steiner einige Tage nach dem Vorfall, dass sei immer noch gerne bei Coop einkaufen gehe. Nur eben in anderen Filialen.

Sie habe auch nie «Coop-Bashing» betreiben wollen, sagte sie angesichts der vielen Reaktionen in den Kommentarspalten. Dort wird eifrig diskutiert. Manche finden die Reaktion der Coop übertrieben, andere wollen die Geschichte nicht glauben, weil es Hausverbot erst im Wiederholungsfall gäbe.

Steiner findet die Geschichte mittlerweile «einfach absurd und ein bisschen blöd. Aber wenn man das Weltgeschehen anschaut, dann sind meine Fights, die ich hier führe, nicht der Rede wert – dafür aber vielleicht etwas lustig.»