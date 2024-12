Junge Frau wird von Stier angegriffen und schwer verletzt

Eine junge Frau ist in Gottshaus TG von einem Stier schwer verletzt worden. Symbolbild: sda

Eine 23-jährige Frau ist am Samstagvormittag in Gottshaus TG von einem Stier schwer verletzt worden. Sie war in einem Stall mit Reinigungsarbeiten beschäftigt, als sie von dem Tier angegriffen und gegen ein Gitter gedrückt wurde.

SDA

Die Frau musste mit der Rettungsflugwacht in ein Spital geflogen werden.

Die Frau musste mit der Rettungsflugwacht in ein Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Die genauen Umstände des Vorfalls würden derzeit noch geklärt.

klmu, sda