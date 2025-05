Junge stirbt in Feuer – 14 Kinder festgenommen - Gallery Ein Bub ist im Norden Englands bei einem Brand ums Leben gekommen. Bild: dpa Die Polizei ermittelt und nahm in dem Zuge 14 Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren fest. Bild: dpa Junge stirbt in Feuer – 14 Kinder festgenommen - Gallery Ein Bub ist im Norden Englands bei einem Brand ums Leben gekommen. Bild: dpa Die Polizei ermittelt und nahm in dem Zuge 14 Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren fest. Bild: dpa

Die Polizei spricht von einem «äusserst tragischen Vorfall»: Ein Junge kommt in England bei einem Brand in einem Industriegebiet ums Leben. Was haben 14 festgenommene Kinder damit zu tun?

DPA dpa

14 Kinder sind nach dem Tod eines Jungen bei einem Brand in einem Industriegebiet in England festgenommen worden. Das Feuer im nordenglischen Gateshead sei schnell gelöscht worden, teilte die zuständige Polizei mit.

Daraufhin sei in dem betroffenen Gebäude jedoch traurigerweise eine Leiche gefunden worden, bei der man davon ausgehe, dass es sich dabei um den vermissten 14-jährigen Layton handle.

Elf Jungen und drei Mädchen im Alter von 11 bis 14 Jahren seien unter dem Verdacht des Totschlags festgenommen worden, meldete die Northumbria Police weiter. Sie bat gleichzeitig darum, sowohl online als auch in der Öffentlichkeit von Spekulationen abzusehen.

«Dies ist ein äusserst tragischer Vorfall, bei dem ein Junge leider sein Leben verloren hat, und unsere Gedanken sind bei Laytons Familie, die versucht, den Verlust ihres geliebten Menschen zu verarbeiten», erklärte die Polizei. Das Feuer ereignete sich demnach bereits am Freitagabend.