Bub wird von Airline trotz Ticket nicht mitgenommen

Die ungarische Fluglinie Wizz Air liess einen Buben am Flughafen in Rom einfach zurück.

Schreckliche Situation für einen 14-jährigen Buben aus Island: Die ungarische Fluglinie Wizz Air verweigerte ihm den Rückflug, obwohl er ein gültiges Ticket hatte.

Was für eine schreckliche Situation für den 14-jährigen Alfred aus Island. Der Bub wurde von der ungarischen Fluggesellschaft Wizz Air einfach am Flughafen in Rom zurückgelassen, obwohl er ein gültiges Ticket hatte.

Alfred war mit einer Gruppe von sieben anderen Jugendlichen und einer Begleiterin bei einem Fechtwettbewerb in Italien. Während alle anderen Gruppenmitglieder ohne Probleme einchecken konnten, wurde Alfred mitgeteilt, dass er keinen Platz im Flieger nach Reykjavik hätte – trotz Ticket.

«Als der Abflug immer näher rückte, wurde klar, dass sie keinen Sitzplatz für ihn haben würden, und sie taten absolut nichts, um ihm zu helfen», sagte seine Mutter Arna dem «Mirror».

Ein Mitarbeiter der Airline teilte Alfred sogar mit, dass er ja mit dem nächsten verfügbaren Flug abfliegen könnte, der aber erst in einer Woche gehen würde.

Isländisches Paar als Retter

Auch für die Begleiterin war es eine schreckliche Situation. Doch nach Rücksprache mit Alfreds Mutter wurde entschieden, dass es das Beste sei, wenn sie bei der Gruppe der Kinder bleiben würde, die bereits an Bord des Flugzeugs war.

Die Rettung für Alfred war dann ein isländisches Paar, dass ebenfalls aus dem Flugzeug geworfen wurde. Die kümmerten sich um den verängstigten Buben und flogen dann zusammen mit Icelandair zurück.

«Am Ende gab es zum Glück ein Paar, das denselben Flug nicht antreten durfte und anbot, sich um ihn zu kümmern. Ansonsten bin ich mir nicht sicher, was ich getan hätte», sagte Arna.

Eine Antwort von Wizz Air zu dem Vorfall kam erst nach einiger Zeit und vielen Nachfragen. Eine Sprecherin sagte lapidar: «Wir möchten uns bei den betroffenen Passagieren für die Unannehmlichkeiten entschuldigen und überprüfen die Situation intern».