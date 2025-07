Die gesicherten Bilder der mutmasslichen Täter wurden den Medien zur Unterstützung der laufenden Ermittlungen zur Verfügung gestellt. Kantonspolizei Wallis

Im Walliser Touristenort Zermatt haben in der Nacht auf Mittwoch Unbekannte ein Juweliergeschäft ausgeraubt. Sie zertrümmerten die Schaufensterscheibe des Geschäfts und suchten mit Uhren das Weite. Die Polizei veröffentlichte nun Bilder der mutmasslichen Täter.

Keystone-SDA, tpfi SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unbekannte haben im Walliser Touristenort Zermatt in der Nacht auf Mittwoch ein Juweliergeschäft ausgeraubt.

Drei Täter sollen an dem Raub beteiligt gewesen sein – sie sind flüchtig.

Die Polizei veröffentlichte Bilder der mutmasslichen Täter. Mehr anzeigen

Nach aktuellem Ermittlungsstand waren drei bislang unbekannte Personen an dem Einbruch an der Bahnhofstrasse beteiligt, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwochabend mitteilte.

Die Täter verschafften sich demnach gegen 03.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Geschäft, indem sie eine Schaufensterscheibe einschlugen. Anschliessend flüchteten sie mit erbeuteten Uhren mutmasslich in Richtung Täsch. Die Täter waren schwarz gekleidet und trugen Rucksäcke, wie es weiter hiess.

Die Täter waren schwarz gekleidet und trugen Rucksäcke. Kantonspolizei Wallis

Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Die gesicherten Bilder der mutmasslichen Täter werden nun laut der Mitteilung vom Mittwochabend den Medien zur Unterstützung der laufenden Ermittlungen zur Verfügung gestellt.

Die Walliser Kantonspolizei leitete eine Fahndung in Zusammenarbeit mit der Regionalpolizei Zermatt und dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit ein. Bei dieser Fahndung kam auch eine Drohne der lokalen Feuerwehr zum Einsatz.

Der Wert des Deliktguts sei noch nicht abschliessend ermittelt, hiess es. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf erlassen.