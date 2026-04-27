Gondel stürzt nach Kabelriss ab – Video zeigt Chilbi-Unfall

Schock an Chilbi: Kabel reisst – Gondel stürzt 90 Meter in die Tiefe Dramatische Szenen in Sevilla: Bei der Chilbi-Anlage «Slingshot» kommt es zu einem Unfall. Vier Menschen werden leicht verletzt, darunter zwei Kinder. Ein Augenzeugenvideo zeigt den Schockmoment. 27.04.2026

Dramatische Szenen in Sevilla: Bei der Chilbi-Anlage «Steel Max» kommt es zu einem Unfall. Vier Menschen werden leicht verletzt, darunter zwei Kinder. Ein Augenzeugenvideo zeigt den Schockmoment.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An der Frühlingsmesse in Sevilla ist bei einer Chilbi-Attraktion ein Seil gerissen.

Vier Personen wurden verletzt, zwei davon mussten zur Abklärung in ein Spital gebracht werden.

Die Ursache des Unfalls wird noch untersucht. Mehr anzeigen

An der traditionellen Frühlingsmesse in Sevilla hat sich am Freitagabend ein Unfall ereignet.

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie die sogenannte «Steel Max»-Attraktion zwei Personen in die Luft katapultiert – Sekunden später reisst ein Kabel. Die Gondel fällt aus rund 90 Metern Höhe in die Tiefe, Augenzeugen geraten in Panik.

Laut Behörden wurden vier Personen leicht verletzt, darunter zwei Kinder im Fahrgeschäft. Sie wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. Zwei weitere Besucher wurden von herabfallenden Teilen getroffen. Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird derzeit von den Behörden untersucht.

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