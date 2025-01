Kängurus sind ein beliebtes Fotomotiv – sie können aber auch sehr aggressiv werden. (Symbolbild) Bild: Keystone

Kängurus sind neben Koalas die bekanntesten Beuteltiere Australiens. Gerade die Männchen können aber sehr aggressiv werden. Ein Mann wurde direkt vor seinem Haus attackiert.

dpa

Ein grosses Känguru hat in Australien einen Mann attackiert und schwer verletzt. Das Beuteltier griff den etwa 50-Jährigen nach Angaben der Einsatzkräfte direkt vor der Haustür an, als dieser gerade zu seinem Auto gehen wollte. Das Opfer habe ernste Verletzungen an der Brust und tiefe Fleischwunden an den Armen erlitten, zitierte der Sender ABC den Queensland Ambulance Service.

Der Mann aus der Ortschaft Willows Gemfields wurde in ein Spital in der Stadt Rockhampton geflogen. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Mittwoch.

Tödliche Angriffe sind selten

Den Angaben zufolge war das Beuteltier etwa zwei Meter gross. Die Behörden sprachen eine Warnung aus und forderten die Menschen in dem Ort 700 Kilometer nordwestlich von Brisbane auf, sehr vorsichtig zu sein. «Normalerweise sind die Kängurus in der Stadt ganz freundlich, und die Leute füttern sie und finden sie toll», sagte ein Mitarbeiter der örtlichen Feuerwehr. Bisher habe es nie Probleme gegeben, aber dieses Känguru-Männchen habe es sich offenbar in den Kopf gesetzt, Menschen anzugreifen.

In Down Under sind Känguru-Attacken auf Menschen keine Seltenheit. 2022 hatte es im Westen des Landes erstmals seit den 1930er Jahren wieder einen tödlichen Angriff gegeben. Das Opfer hatte das Känguru als Haustier gehalten. Aber die Tiere gehen auch oft auf Artgenossen los.

Das Känguru ist Australiens Nationaltier. Es gibt vier Arten der hüpfenden Beuteltiere: Das Rote Riesenkänguru, das Östliche Graue Riesenkänguru, das Westliche Graue Riesenkänguru und das Antilopenkänguru.

