Kanadischer Grizzly attackiert Primarschulklasse

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mehrere Schwerverletzte Kanadischer Grizzly attackiert Primarschulklasse 

dpa

21.11.2025 - 18:42

In Kanada hat ein Grizzly eine Schulklasse attackiert.
In Kanada hat ein Grizzly eine Schulklasse attackiert.
Brontë Wittpenn/San Francisco Chronicle via AP/dpa

Als plötzlich ein Grizzly auftaucht, rennen Kinder in British Columbia um ihr Leben. Klassenkameraden und Lehrer werden Berichten zufolge verletzt. Die örtliche Gemeinde warnt vor weiteren möglichen Angriffen.

,

DPA, Redaktion blue News

21.11.2025, 18:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Grizzlybär hat in der kanadischen Provinz British Columbia eine Primarschulklasse attackiert.
  • Laut Medienberichten gab es mehrere Schwerverletzte, zwei von ihnen seien in kritischem Zustand.
  • Die Bewohner in der Region wurden aufgerufen, dem Wald- und Flussgebiet in einem Umkreis mehrerer Kilometer fernzubleiben.
Mehr anzeigen

In der kanadischen Westküstenprovinz British Columbia hat ein Grizzlybär Medienberichten zufolge eine Grundschulklasse angegriffen. Es gebe mehrere Schwerverletzte, zwei von ihnen seien in kritischem Zustand, berichtete die Canadian Press unter Berufung auf Rettungskräfte in der Gemeinde Bella Coola, rund 700 Kilometer nordwestlich von Vancouver. Das Alter der Opfer wurde nicht angegeben – den Berichten nach sollten auch Kinder darunter sein.

Die Naturschutzbehörde der Region bestätigte einen Grizzly-Angriff am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) und rief die Anwohner der Gegend auf, dem Wald- und Flussgebiet in einem Umkreis mehrerer Kilometer fernzubleiben. Rettungskräften zufolge ereignete sich der Vorfall auf einem Wanderweg nahe einer Schnellstrasse. 

«Er rannte um sein Leben»

Ihr zehnjähriger Sohn sei mit Mitschülern und Lehrern zu Fuss unterwegs gewesen, als der Bär die Gruppe angegriffen habe, sagte eine Mutter der Canadian Press. Das Tier sei so nah an ihn herangekommen, dass er den Pelz gespürt habe. «Er rannte um sein Leben», erzählte die Mutter. Der Bär habe ihr Kind verfolgt, aber dann jemand anderes angegriffen. Die gesamte Schule stehe nach dem Vorfall unter Schock.

Die Ortsregierung der Nuxalk Nation in Bella Coola rief die Bevölkerung auf, möglichst im Haus zu bleiben und nötige Wegstrecken mit dem Auto zurückzulegen. Der aggressive Bär sei weiter frei in der Gegend unterwegs. «Macht euch nicht auf die Suche nach ihm», warnte die indigene Gemeinschaft eindringlich. Auch kündigte die Schule der Betroffenen an, wegen des Vorfalls am Freitag geschlossen zu bleiben.

Mehr zum Thema

Verhängnisvolle Begegnung in Japan. Bär greift Jogger an – und macht dessen Arm «unbrauchbar»

Verhängnisvolle Begegnung in JapanBär greift Jogger an – und macht dessen Arm «unbrauchbar»

Video geht viral. Bär stürmt Haus – doch damit hat er nicht gerechnet

Video geht viralBär stürmt Haus – doch damit hat er nicht gerechnet

Paar stirbt in Zeltferien in Kanada. Sie schlugen per SMS noch Alarm, dann griff der Bär an

Paar stirbt in Zeltferien in KanadaSie schlugen per SMS noch Alarm, dann griff der Bär an

Meistgelesen

Trump setzt Selenskyj Ultimatum bis Donnerstag – und droht mit Ende der Waffenlieferungen
Frauen-Cheftrainer widerspricht Vertrauensarzt: «Alles Spekulationen»
Kanadischer Grizzly attackiert Primarschulklasse
«Du Schweinchen» – jetzt spricht das Weisse Haus zu Trumps Reporter-Beleidigung
AfD gründet neue Parteijugend –  und Giessen hält den Atem an