Der Kanton Zürich versteigerte das Nummernschild «ZH 25». Hintergrund ist die Frauenfussball-EM. Im Bild Sicherheitsdirektor Mario Fehr vor dem Letzigrund. Kanton Zürich/PD

Die Autonummer «ZH 25» ist am Mittwochabend für 126'000 Franken ersteigert worden. Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr bezeichnete sie als Symbol für einen Sommer, der den Frauenfussball ins Zentrum rücke.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Autonummer «ZH 25» wurde für 126'000 Franken versteigert, blieb aber deutlich hinter dem Rekordpreis von «ZH 24» zurück.

Diese war die bisher tiefste je versteigerte Zürcher Nummer und das teuerste Kontrollschild der Schweiz.

Der Kanton Zürich erzielt mit der Online-Versteigerung von Autonummern jährlich rund 5 Millionen Franken für die Staatskasse. Mehr anzeigen

Der Startpreis lag bei 8000 Franken, geboten wurde in Tausender-Schritten. Am Ende wurde die Autonummer «ZH 25» am Mittwochabend für 126'000 Franken ersteigert Im Vergleich zum teuersten Schild schnitt «ZH 25» aber eher schwach ab. Das Kontrollschild «ZH 24» war im vergangenen Jahr für 299'000 Franken weggegangen.

Es handelte sich um die tiefste Nummer, die das Zürcher Strassenverkehrsamt bislang versteigerte – und war landesweit das teuerste Schild. «ZG 10» war 2018 für 233'000 Franken ersteigert worden.

Der Kanton Zürich versteigert wöchentlich fünfstellige und tiefere Kontrollschilder sowie spezielle sechsstellige Nummernkombinationen im Internet. Er erzielte damit in den beiden letzten Jahren jeweils Einnahmen von rund 5 Millionen Franken. Dieses Einnahmen fliessen in die allgemeine Staatskasse des Kantons Zürich.