Walliserkanne-Betreiber verurteilt Corona-Rebellen scheitern vor Kantonsgericht

SDA

30.9.2025 - 14:31

Die Betreiber der Walliserkanne in Zermatt bedienten ihre Gäste zwei Tage lang, obwohl vor ihrem Lokal Blöcke aufgestellt worden waren. 
Die Betreiber der Walliserkanne in Zermatt bedienten ihre Gäste zwei Tage lang, obwohl vor ihrem Lokal Blöcke aufgestellt worden waren. 
Keystone (Archivbild)

Sie widersetzten sich den Corona-Massnahmen und sorgten während der Pandemie schweizweit für Aufsehen. Das Kantonsgericht hat nun das Urteil gegen die drei Betreiber der Walliserkanne in Zermatt bestätigt.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

30.09.2025, 14:31

30.09.2025, 16:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Während der Corona-Pandemie widersetzen sich die drei Betreiber der Walliserkanne in Zermatt den Massnahmen und führten den Betrieb weiter.
  • Das Walliser Kantonsgericht hat die Betreiber nun wegen mehrere Delikte verurteilt und damit die Berufungen gegen das Urteil des Bezirksgerichts Visp abgewiesen.
  • Die Betreiber haben nun 30 Tage Zeit, um den Fall vor das Bundesgericht zu bringen.
Mehr anzeigen

Das Walliser Kantonsgericht hat die drei Betreiber des Restaurants Walliserkanne in Zermatt unter anderem wegen Verstosses gegen die Anti-Covid-Massnahmen verurteilt. Diese wurden der wiederholten Behinderung einer Amtshandlung für schuldig befunden. Damit wies das Gericht die Berufungen gegen das Urteil des Bezirksgerichts Visp ab.

Die Straftaten beziehen sich hauptsächlich auf Vorfälle im Jahr 2021. Die Angeklagten hatten sich wiederholt geweigert, die während der Covid-19-Pandemie geltenden Vorschriften für Gaststätten einzuhalten, indem sie unter anderem weiterhin ihre Kunden bedienten.

Betreiber können vor Bundesgericht ziehen

Das Kantonsgericht verurteilte die Angeklagten laut einem Urteil vom vergangenen Donnerstag auch wegen Siegelbruchs, Drohungen und wegen mehrfacher Beleidigungen.

Die Geldstrafen, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden, belaufen sich je nach Protagonist auf 3360, 7380 und 8250 Franken, die Bussen auf 1800, 1920 und 1950 Franken.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Betreiber haben 30 Tage Zeit, um den Fall vor das Bundesgericht zu bringen.

Zermatt. Polizei räumt Skeptiker-Beiz und nimmt Betreiber fest

ZermattPolizei räumt Skeptiker-Beiz und nimmt Betreiber fest

Bar auf Betonblöcken

Die Betreiber der Walliserkanne machten im Herbst 2021 Schlagzeilen, als das Restaurant per Beschluss der Walliser Regierung geschlossen wurde, weil sie die Covid-Pässe ihrer Kunden nicht kontrollierten.

Als sie weiterhin ihre Gäste bedienten und eine Bar auf Betonblöcken improvisierten, die von der Polizei vor dem Eingang des Lokals aufgestellt worden waren, wurden sie am 31. Oktober festgenommen.

