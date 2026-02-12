  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Lawinenabgang im Wallis Kantonsstrasse A6 ins Lötschental ist wieder befahrbar

SDA

12.2.2026 - 19:26

Im Lötschental ist es zu einem Lawinenabgang gekommen. Die Kantonsstrasse A6 konnte erst nach mehreren Stunden wieder freigegeben werden.
Im Lötschental ist es zu einem Lawinenabgang gekommen. Die Kantonsstrasse A6 konnte erst nach mehreren Stunden wieder freigegeben werden.
Symbolbild: sda

Eine Lawine hat am Donnerstag einen Abschnitt der Kantonsstrasse A6 zwischen Goppenstein und Gampel im Wallis verschüttet. Die Strecke wurde erst nach mehreren Stunden ab 19 Uhr wieder frei gegeben.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

12.02.2026, 19:26

12.02.2026, 19:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Nähe von Ferden VS ist am Donnerstag eine Lawine niedergegangen und hat das Lötschental abgeschnitten.
  • Inzwischen hat die Kantonspolizeit Wallis die Kantonsstrasse A6 wieder freigegeben.
Mehr anzeigen

Eine Sprengung habe in der Zwischenzeit durchgeführt werden können, teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) am Donnerstagabend mit.

Menschen kamen laut Astra keine zu Schaden. Auch die Infrastruktur habe keine Schäden erlitten. Aufgrund der weiterhin hohen Lawinengefahr musste die Lawinensprengung per Helikopter durchgeführt werden. Am Nachmittag war dies wegen des Wetters nicht möglich gewesen.

Die Meldung des Lawinenniedergangs sei um 11.40 Uhr eingegangen, hiess es am Mittag bei der Kantonspolizei Wallis auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Nach Lawinenabgang. Lötschental von der Aussenwelt abgeschnitten

Nach LawinenabgangLötschental von der Aussenwelt abgeschnitten

Die Lawine füllte das Nordportal der Galerie Rotloiwi, die sich kurz vor dem Autoverlad Goppenstein befindet. Daraufhin wurde die Strasse gesperrt und der Autoverlad Lötschberg vorübergehend eingestellt.

Seit Mittwoch herrscht im Wallis eine grosse Lawinengefahr auf Stufe 4 von 5.

Meistgelesen

Diese Pläne hat Trump vor den anstehenden Kongresswahlen
Matoshi schiesst Thun mit Blitz-Doppelpack gegen Lausanne in Führung
Kreditkarten-Betrügerin Simon holt zweimal Gold: «Es ist niemand freundlich zu mir»
Erster Warnschuss von Sion – wie schlägt sich der FC Basel im Tourbillon?
US-Justizministerin Bondi soll Abgeordnete ausspioniert haben