Schwyzer Pfarrer wird erneut erwischt – jetzt wirds richtig teuer

Ein Pfarrer aus dem Kanton Schwyz wird wegen Fahrens ohne Führerausweis hart bestraft – denn der war ihm kurz zuvor durch die Kapo auf unbestimmte Zeit entzogen worden. In der Adventszeit im vergangenen Jahr wurde der Autolenker betrunken erwischt.
Doch der Mann setzt sich dennoch erneut hinters Steuer – und fliegt auf. Bei einer Verkehrskontrolle am 16. Mai auf einer Hauptstrasse im inneren Kantonsteil konnte er kein Billett vorweisen.
Diese wenig fromme Tat kommt den Mann nun teuer zu stehen, wie der «Bote der Urschweiz» berichtet. Demnach hat die Staatsanwaltschaft seine früher im Jahr bedingt ausgesprochene Strafe wegen Trunkenheit am Steuer widerrufen.
Der sündige Pfarrer muss für beide Vorgänge eine Geldstrafe bezahlen, zudem hat er die Verfahrenskosten zu tragen – macht insgesamt 15'000 Franken, ansonsten droht eine Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen.
Die Staatsanwaltschaft greift also hart durch. Die Begründung lässt sich dem nun veröffentlichten Strafbefehl entnehmen: «Aufgrund seines Verhaltens muss davon ausgegangen werden, dass er weitere Straftaten verüben wird.»
Seine Lektion habe er dabei gelernt, sagt er der Zeitung. Nun sei er nur noch mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs. «Ich habe die Strafe bereits bezahlt», versichert er der Zeitung.