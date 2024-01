Kardinal Fernández distanziert sich von seinem Erotik-Ratgeber

Victor Manuel Fernández vor seiner Ernennung zum Kardinal durch Papst Franziskus im September 2023. Archivbild: IMAGO/Avalon.red

Kurienkardinal Víctor Manuel Fernández sieht sich erneut wegen eines jahrzehntealten Buches über Spiritualität und Sinnlichkeit lautstarker Kritik aus konservativen Kreisen ausgesetzt. Nun distanziert sich der Geistliche von seinem Werk über Orgasmen und sexuelle Befriedigung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kurienkardinal Víctor Manuel Fernández hat sich als junger Priester per Buch in die Erotik vertieft.

Ein nun wieder aufgetauchtes Buch von 1998 mit dem Titel «Die ­Mystische Passion. Spiritualität und Sinnlichkeit» erregt jetzt den Klerus.

Angesichts der heftigen Kritik distanziert sich Fernández seit einigen Tagen in öffentlichen Äusserungen von seinem Werk. Mehr anzeigen

Ein kleines, sinnliches Buch, das der argentinische Erzbischof Victor Manuel Fernández vor einem Viertel Jahrhundert verfasst hat, bringt den Chef der mächtigen Kongregation für die Glaubenslehre nun in Bedrägnis. Konservative Blogs in Italien und Argentinien empören sich über Fernández' 1998 erschienenes Buch «La Pasión Mística, espiritualidad y sensualidad» (zu Deutsch etwa: Die mystische Leidenschaft, Spiritualität und Sinnlichkeit), in dem er mystisch-sinnliche Gotteserfahrungen thematisiert und über die Rolle von Sexualität und Lust in Gottes mystischem Plan schreibt.

Das schmale Buch enthält anschauliche Beschreibungen männlicher und weiblicher Anatomie sowie Kommentare zu sexuellem Verlangen, Pornografie, sexueller Befriedigung und Dominanz. Frauen seien häufig unersättlich, heisst es da. Die Eindeutigkeit des Textes grenzt bisweilen an Karikatur und lässt auf eine Vertrautheit des Verfassers mit Sexualität und Orgasmus schliessen, die die Leserinnen und Leser nicht gerade von einem Priester erwarten würden, der lebenslange Ehelosigkeit gelobt hat.

Keine Absolution mehr für seine Abhandlung

Ausgegraben wurde das Büchlein von den Blogs «Messa in Latino» aus Italien und «Caminante Wanderer» aus Argentinien. Kritiker forderten, den Kardinal zu entlassen und auch gleich noch die im Dezember vom Vatikan erlaubte Segnung homosexueller Paare wieder zu verbieten, an der Fernández mitgearbeitet hat.

Si la pastoral juvenil de @Tuchofernandez cuando párroco se refleja en "Sáname con tu boca" y la pastoral matrimonial en "La pasión mística" de reciente develación, entonces mucho me temo que haya dejado a esa pobre parroquia más cerca de Babilonia que de la Jerusalén celestial. pic.twitter.com/QTlNAigJXY — Malleus (@Malleus19) January 9, 2024

Angesichts der heftigen Kritik von Seiten des Klerus distanziert sich Fernández seit einigen Tagen in mehreren öffentlichen Äusserungen von seinem Werk. Er würde das Buch heute sicher nicht mehr schreiben, erklärt der 61-Jährige gegenüber dem amerikanischen Onlineportal «Crux». Einer Neuauflage des Buches hätte er nie zugestimmt. Auch habe er schon damals eine weitere Herausgabe des Buches verweigert. Er missbillige, dass das Werk ohne sein Wissen und ohne seine Zustimmung nun abermals verbreitet werde.

Schon mit Kuss-Buch in der Kritik

Fernández war bereits wegen eines Buches über das Küssen von 1995 in die Kritik geraten. Er sagte der katholischen Webseite Crux, er habe «La Pasión Mística» als junger Priester nach Gesprächen mit jungen Paaren geschrieben, die ihre Beziehung hätten besser verstehen wollen. Ihm sei dann aber klar geworden, dass es missverstanden werden könne, weshalb er eine weitere Veröffentlichung gestoppt habe.

Vatikansprecher Matteo Bruni antwortete nicht auf die Frage, ob Papst Franziskus das Buch «La Pasión Mística» vor Fernández' Ernennung gekannt hat, weshalb es nicht auf der Veröffentlichungsliste des Vatikans stand und ob der Papst noch Vertrauen in die Amtsführung des Kardinals habe.