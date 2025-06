Naturschauspiel alarmiert die Bevölkerung – Karpfen springen in China massenhaft aus dem Wasser In Kunming hat das ungewöhnliche Verhalten von Silberkarpfen in einem See für Aufsehen gesorgt. Die Fische springen zu Tausenden aus dem Wasser. Was hinter dem Phänomen stecken könnte, erfährst du im Video. 17.06.2025

In Kunming in China hat das ungewöhnliche Verhalten von Silberkarpfen in einem See für Aufsehen gesorgt. Die Fische springen zu Tausenden aus dem Wasser.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Dian-Chi-See im Westen Chinas wurde zum Ort für ein aussergewöhnliches Naturschauspiel: Tausende Fische springen gleichzeitig aus dem Wasser.

Anwohner befürchteten, dass das kuriose Verhalten der Fische ein Erdbeben ankündigen könnte.

Forscher geben derweil Entwarnung.

In der chinesischen Stadt Kunming versetzt ein ungewöhnliches Phänomen Anwohner in Sorge: Hunderte Silberkarpfen springen wie in Panik aus dem Dian-Chi-See. Das spektakuläre Verhalten der Fische löst Spekulationen über ein mögliches Erdbeben aus – doch Fachleute geben Entwarnung.

Springende Fische geben Rätsel auf

Der Dian-Chi-See ist bekannt für Umweltprobleme, die das sensible Ökosystem beeinflussen könnten. Ein Grund für das aufwühlende Naturschauspiel?

Wie Verhaltensforscher das seltsame Benehmen der Fische interpretieren, erfährst du im Video.

