Unglaubliche Rückkehr Büsi Filou entwischt aus Wohnmobil – und läuft 250 Kilometer nach Hause

Dominik Müller

14.1.2026

Die lange Rückreise eines Katers macht in Frankreich Schlagzeilen.
Symbolbild: Imago

Er war in Spanien verschwunden, die Hoffnung fast verloren – doch jetzt ist Kater Filou zurück: Nach fünf Monaten fand er den Weg nach Frankreich bis fast vor die Haustür zurück.

Dominik Müller

14.01.2026, 21:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kater Filou verschwand im August 2025 während einer Reise in Spanien und tauchte fünf Monate später zu Hause in Südfrankreich wieder auf.
  • Wie er die rund 250 Kilometer alleine zurücklegte, ist unklar.
  • Experten verweisen auf den ausgeprägten Orientierungssinn von Katzen.
Mehr anzeigen

Fünf Monate lang galt Kater Filou als verloren – jetzt ist er wieder da. Der schwarz-weisse Stubentiger ist nach seinem Verschwinden in Spanien völlig überraschend in Südfrankreich aufgetaucht, nur wenige Kilometer von seinem Zuhause entfernt, wie die französische Zeitung «L’Indépendant» berichtet.

Filou war im August 2025 während einer Reise nahe Girona aus einem Wohnmobil entwischt. Seine Besitzer suchten intensiv, reisten mehrmals zurück nach Spanien und holten Hilfe von Tierschützern. Ohne Erfolg. Die Hoffnung schwand.

Anfang Januar dann die Wende: In Homps entdeckte eine Frau den völlig abgemagerten, hustenden Kater und brachte ihn zum Tierarzt. Dank Chip konnte Filou eindeutig identifiziert werden – die Besitzer waren schnell gefunden.

Wie der Kater rund 250 Kilometer allein zurücklegen konnte, bleibt ein Rätsel. Fachleute verweisen auf den aussergewöhnlichen Orientierungssinn von Katzen.

