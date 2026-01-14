Büsi Filou entwischt aus Wohnmobil – und läuft 250 Kilometer nach Hause

Fünf Monate lang galt Kater Filou als verloren – jetzt ist er wieder da. Der schwarz-weisse Stubentiger ist nach seinem Verschwinden in Spanien völlig überraschend in Südfrankreich aufgetaucht, nur wenige Kilometer von seinem Zuhause entfernt, wie die französische Zeitung «L’Indépendant» berichtet.
Filou war im August 2025 während einer Reise nahe Girona aus einem Wohnmobil entwischt. Seine Besitzer suchten intensiv, reisten mehrmals zurück nach Spanien und holten Hilfe von Tierschützern. Ohne Erfolg. Die Hoffnung schwand.
Anfang Januar dann die Wende: In Homps entdeckte eine Frau den völlig abgemagerten, hustenden Kater und brachte ihn zum Tierarzt. Dank Chip konnte Filou eindeutig identifiziert werden – die Besitzer waren schnell gefunden.
Wie der Kater rund 250 Kilometer allein zurücklegen konnte, bleibt ein Rätsel. Fachleute verweisen auf den aussergewöhnlichen Orientierungssinn von Katzen.