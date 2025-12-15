  1. Privatkunden
Wer ist hier der Chef? Herziges Büsi chillt mit Bären

Fabienne Berner

15.12.2025

Wer ist hier der Chef? Katze chillt in Bärengehege

Wer ist hier der Chef? Katze chillt in Bärengehege

Panik? Fehlanzeige. Während andere flüchten würden, liegt Katze Mika seelenruhig im Bärengehege. Die Streunerin hat sich den Ort freiwillig als Schlafplatz ausgesucht. Was die Asiatischen Schwarzbären davon halten, siehst du im Video.

15.12.2025

Panik? Fehlanzeige. Während andere flüchten würden, liegt Katze Mika seelenruhig im Bärengehege. Die Streunerin hat sich den Ort freiwillig als Schlafplatz ausgesucht. Was die Asiatischen Schwarzbären davon halten, siehst du im Video.

Fabienne Berner

15.12.2025, 20:16

15.12.2025, 20:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Was nach einem gefährlichen Zusammentreffen aussieht, ist im Zoo von Ho-Chi-Minh-Stadt Alltag.
  • Eine streunende Katze hat sich das Bärengehege freiwillig als Schlafplatz ausgesucht.
  • Bei Besuchenden ist das Tier längst ein Star.
Mehr anzeigen

Nein, dieses Büsi wird nicht von Bären bedroht – sie chillt gerade.

Im grössten Zoo Vietnams hat sich Katze Mika einen denkbar ungewöhnlichen Rückzugsort ausgesucht: das Gehege der Asiatischen Schwarzbären. Während Besuchende vor Schreck zusammenzucken, liegt Mika seelenruhig im Schatten oder spaziert zwischen Felsen umher. Die streunende Katze ist offenbar ganz freiwillig eingezogen und verhält sich so, als gehöre ihr das Revier.

Offiziell ist Mika keine Zoobewohnerin, inoffiziell aber längst ein Star. Die Tierpfleger*innen tolerieren sie, denn zwischen Büsi und Bären herrscht friedliche Koexistenz. In sozialen Medien wird Mika liebevoll als «Chefin des Geheges» gefeiert, manche Besuchende kommen nur ihretwegen. Berichten zufolge hat sie im Zoo sogar mehrmals Nachwuchs bekommen.

Mehr zum Thema

«Fat Bear Week»: Wer ist der dickste Bär im ganzen Land? – In Alaska wird gewählt

«Fat Bear Week»: Wer ist der dickste Bär im ganzen Land? – In Alaska wird gewählt

Vor dem Winterschlaf wird der dickste Bär im Katmai-Nationalpark im US-Bundesstaat Alaska gewählt. Zwölf Tiere streiten sie sich um den Titel. Dabei kämpfen sie mit unterschiedlichen Handycaps.

25.09.2025

