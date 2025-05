In Costa Rica haben Sicherheitskräfte eine mit Crack und Marihuana beladene kleine Katze abgefangen. Sie sprang nachts über den Zaun eines Gefängnisses.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Costa Rica haben Sicherheitskräfte eine mit Crack und Marihuana beladene kleine Katze abgefangen.

Sie sprang nachts über den Zaun eines Gefängnisses.

An ihrem Körper waren zwei für Gefängnisinsassen bestimmte Pakete mit jeweils 230 Gramm Marihuana und 67 Gramm Crack befestigt. Mehr anzeigen

Das schwarz-weisse Büsi sei diesen Monat in einem Gefängnis im Teilstaat Pococi erwischt worden, teilte Costa Ricas Justizministerium am Dienstag mit. Am Körper des Tieres waren demnach zwei für Gefängnisinsassen bestimmte Pakete mit jeweils 230 Gramm Marihuana und 67 Gramm Crack befestigt.

Die Katze wurde an einen Tierschutzverein übergeben. Bild: Costa Rican Ministry of Justice and Peace

Auf einem vom Ministerium veröffentlichten Video ist zu sehen, wie ein Gefängniswärter über einen Zaun klettert, um die Katze einzufangen. Später ist das Tier auf einem Gefängnistisch liegend zu sehen, während die Wärter die Pakete von seinem winzigen Körper abschneiden. Die Katze wurde demnach anschliessend an einen Tierschutzverein übergeben.