ISS-Trümmer könnten Erde treffen – Deutschland wohl nicht gefährdet

Berlin/Washington, 08.03.2024: Ein ausrangiertes Batteriepaket der ISS fliegt seit drei Jahren um die Erde. Nun tritt es bald in die Atmosphäre ein. Experten sehen in den herabfallenden Trümmerteilen aller Voraussicht nach aber keine Gefahr für Deutschland. Es sei unwahrscheinlich, dass Teile über Deutschland niedergehen, sagt ein Sprecher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Das Objekt könnte den aktuellen Berechnungen zufolge stattdessen aber über dem Norden Nordamerikas in die Atmosphäre eintreten. Als Zeitfenster ist ein 20-Stunden-Korridor rund um den späten Freitagabend deutscher Zeit angegeben. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat bereits über mehrere Warn-Apps eine amtliche Gefahreninformation verbreitet, derzufolge die Wahrscheinlichkeit, dass Trümmer auf Deutschland stürzen, sehr gering sei.

08.03.2024