Ein deutscher Tourist improvisiert in Italien, als er mit einem platten Reifen und ohne Ersatzrad strandet. Seine Lösung: ein Zelt auf der Strasse.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit einer Übernachtung auf einer italienischen Strasse hat ein deutscher Tourist Schlagzeilen gemacht.

Weil sein Auto eine Reifenpanne hatte, installierte er kurzerhand sein Zelt.

Ob der Mann eine Strafe zahlen musste, blieb unklar. Mehr anzeigen

Ein deutscher Tourist hat in Norditalien Aufsehen erregt, als er nach einer Reifenpanne auf einer Umgehungsstrasse in der Nähe von Sabbio Chiese in der Provinz Brescia sein Zelt aufschlug. Gemäss dem Portal «Brescia Today» blieb der Mann am Abend mit einem platten Reifen liegen und hatte kein Ersatzrad zur Hand.

Der Pannendienst konnte ihm laut Bericht nicht sofort helfen und versprach, am nächsten Morgen um 10 Uhr zu kommen. In dieser misslichen Lage habe sich der Deutsche entschieden, seinen Zeltanhänger zu nutzen und die Nacht auf der Strasse zu verbringen.

Erst am nächsten Morgen wurde die Polizei alarmiert, die den Mann beim Zusammenpacken antraf. Der Pannendienst erschien kurz darauf, und die Weiterreise verlief ohne weitere Probleme. Ob der Tourist eine Strafe zahlen musste, blieb unklar.

Die lokale Presse schrieb von einem «grossen Anpassungswillen und viel Leichtsinn». Das Bild des improvisierten Zeltlagers verbreitete sich schnell im Internet, nachdem es auf einem regionalen Instagram-Account geteilt wurde. Der Beitrag betonte die Authentizität der Szene mit den Worten: «Keine KI, pure Realität.»

