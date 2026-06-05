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«Timmy» ist ein Weibchen Obduktion von Buckelwal beendet: Wie geht es weiter?

SDA

5.6.2026 - 05:30

Obduktion von Buckelwal beendet: Wie geht es weiter? – Gallery
Obduktion von Buckelwal beendet: Wie geht es weiter? – Gallery. Fachleute obduzierten den als «Timmy» bekannten Buckelwal am Strand der Insel Anholt.

Fachleute obduzierten den als «Timmy» bekannten Buckelwal am Strand der Insel Anholt.

Bild: dpa

Obduktion von Buckelwal beendet: Wie geht es weiter? – Gallery. Noch in der Dunkelheit wurde im Zuge der Obduktion des Buckelwals gearbeitet.

Noch in der Dunkelheit wurde im Zuge der Obduktion des Buckelwals gearbeitet.

Bild: dpa

Obduktion von Buckelwal beendet: Wie geht es weiter? – Gallery. Ein Bagger hievte immer wieder Teile des Wals in Richtung der Container.

Ein Bagger hievte immer wieder Teile des Wals in Richtung der Container.

Bild: dpa

Obduktion von Buckelwal beendet: Wie geht es weiter? – Gallery. Experten bei der Obduktion des Buckelwals am Strand der Insel Anholt.

Experten bei der Obduktion des Buckelwals am Strand der Insel Anholt.

Bild: dpa

Obduktion von Buckelwal beendet: Wie geht es weiter? – Gallery. Am Strand standen Container bereit.

Am Strand standen Container bereit.

Bild: dpa

Obduktion von Buckelwal beendet: Wie geht es weiter? – Gallery
Obduktion von Buckelwal beendet: Wie geht es weiter? – Gallery. Fachleute obduzierten den als «Timmy» bekannten Buckelwal am Strand der Insel Anholt.

Fachleute obduzierten den als «Timmy» bekannten Buckelwal am Strand der Insel Anholt.

Bild: dpa

Obduktion von Buckelwal beendet: Wie geht es weiter? – Gallery. Noch in der Dunkelheit wurde im Zuge der Obduktion des Buckelwals gearbeitet.

Noch in der Dunkelheit wurde im Zuge der Obduktion des Buckelwals gearbeitet.

Bild: dpa

Obduktion von Buckelwal beendet: Wie geht es weiter? – Gallery. Ein Bagger hievte immer wieder Teile des Wals in Richtung der Container.

Ein Bagger hievte immer wieder Teile des Wals in Richtung der Container.

Bild: dpa

Obduktion von Buckelwal beendet: Wie geht es weiter? – Gallery. Experten bei der Obduktion des Buckelwals am Strand der Insel Anholt.

Experten bei der Obduktion des Buckelwals am Strand der Insel Anholt.

Bild: dpa

Obduktion von Buckelwal beendet: Wie geht es weiter? – Gallery. Am Strand standen Container bereit.

Am Strand standen Container bereit.

Bild: dpa

Vor Wochen wurde der als «Timmy» bekannte tote Buckelwal vor der dänischen Insel Anholt angespült, nun haben Forscher eine Obduktion beendet. Was geschieht mit den Überresten des Wals?

Keystone-SDA

05.06.2026, 05:30

05.06.2026, 05:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor Wochen wurde der als «Timmy» bekannte tote Buckelwal vor der Insel Anholt angespült – nun ist auch die mit Spannung erwartete Obduktion erledigt.
  • Eine klare Todesursache konnte das Expertenteam bei den Untersuchungen zunächst nicht feststellen.
  • Die Überreste des Wals werden in den kommenden Tagen in Containern abtransportiert.
  • Manche Knochen des Tieres kommen in die Sammlung des Naturhistorischen Museums in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.
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Über Wochen machte der als «Timmy» bekannte Buckelwal Schlagzeilen, nun sind von dem Tier nur noch Reste übrig. Die mit Spannung erwartete Obduktion des Buckelwals auf dem Strand der dänischen Insel Anholt ist am späten Donnerstagabend beendet worden.Eine klare Todesursache konnte das Expertenteam bei den Untersuchungen zunächst nicht feststellen, wie unter anderem die dänische Biologin Charlotte Bie Thøstesen, die bei der Obduktion dabei war, vor Reportern erklärte. Etwa eine Verletzung sei nicht zu erkennen gewesen, was jedoch auch an der Verwesung des seit Wochen toten Tieres liegen könne. Zwar seien Parasiten festgestellt worden, die seien jedoch nicht für den Tod verantwortlich.

Klar ist nun: Der Wal mit dem männlichen Namen ist wie vermutet ein Weibchen. Und: Eine klare Todesursache konnte zunächst nicht festgestellt werden.

Jetzt steht auf der Ferieninsel, vor der der tote Wal vor rund drei Wochen angespült wurde, noch der letzte Schritt an: der Abtransport der Reste. Die Abholung der Container mit den Überresten soll jedoch erst in den kommenden Tagen folgen.

Die Obduktion des als «Timmy» bekannten Buckelwals am Strand der dänischen Insel Anholt hat begonnen.
Die Obduktion des als «Timmy» bekannten Buckelwals am Strand der dänischen Insel Anholt hat begonnen.
Bild: Keystone/dpa/Kai Moorschlatt

«Timmy» ist ein Weibchen

Ausgestattet mit Schutzanzügen begannen die Experten am Donnerstagnachmittag mit der Obduktion. Zunächst wurde der gelb-bräunliche Kadaver begutachtet und vermessen. Anschliessend wurde er mit einem länglichen Messer aufgeschnitten, um Luft aus dem stark aufgeblähten Tier abzulassen. Danach wurde der Wal geöffnet und zerteilt. Rund um das Tier lagen zeitweise Organe und Eingeweide.

Eine klare Todesursache konnte das Expertenteam bei den Untersuchungen zunächst nicht feststellen, wie unter anderem die dänische Biologin Charlotte Bie Thøstesen, die bei der Obduktion dabei war, spätabends vor Reportern erklärte. Das sei jedoch nicht ungewöhnlich, es sei oft sehr schwer, bei Kadavern wie diesem eine klare Todesursache festzustellen, sagte auch Veterinärmediziner Tim Jensen von der Universität Kopenhagen.

Etwa eine Verletzung sei nicht zu erkennen gewesen, was jedoch auch an der Verwesung liege. Zwar seien Parasiten festgestellt worden, für den Tod seien diese jedoch nicht verantwortlich.

Klar ist nun auch, dass das Tier – wie bereits vermutet – ein Weibchen ist. Der Uterus wurde demnach entdeckt. Schwanger sei der Wal in den letzten Monaten allerdings nicht gewesen, hiess es. Bei einem Blick ins Maul und in den Magen des Wals seien zudem keine Netze oder andere Gegenstände festgestellt worden, erklärte Jensen.

Das Team entnahm wie geplant auch Proben, etwa von den Nieren und der Leber, und untersuchte akribisch das Innere des Wals, das bei dem seit Wochen verwesenden Tier bereits stark in Mitleidenschaft gezogen worden war, wie Bilder zeigten. «Wir haben Gewebeproben entnommen, und die werden nun analysiert», sagte Jensen. Ergebnisse werden jedoch erst in den kommenden Monaten erwartet.

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Biologin: Obduktion für Forschung wertvoll

Ein Bagger hievte im Laufe der Obduktion nach und nach die Teile des Kadavers in die vorbereiten Container. Für das Team ist die Arbeit damit erledigt, die Experten verlassen die Insel am Morgen. In der Dunkelheit wurden nach der Obduktion die letzten Reste des Wals weggeräumt.

Für das geübte Team sei ein solches Verfahren eine Standardprozedur, die jedoch sehr wertvoll sei, sagte Biologin Thøstesen bereits am Nachmittag. Bei Buckelwalen handelt es sich demnach um Tiere, die nur schwer in ihrem natürlichen Lebensraum im Meer erforscht werden können. «Wenn wir hier also in Dänemark gestrandete Wale finden, nutzen wir sie, um Erkenntnisse über die wildlebenden Tiere zu gewinnen», so Thøstesen.

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Was passiert mit den Überresten?

Die Reste des Kadavers warten nun auf ihre Abholung. Die Container sollen voraussichtlich Anfang kommender Woche abtransportiert werden, wie Morten Abildstrøm vom dänischen Amt für Naturverwaltung sagte. Ein Abtransport am Wochenende mache aufgrund eingeschränkter Öffnungszeiten der zuständigen Unternehmen wenig Sinn, hiess es.

Seit Wochen lag der Kadaver des Tieres bereits vor der Urlaubsinsel und war durch Fäulnisgase stark aufgebläht und von Möwen traktiert - entsprechend war die Obduktion nichts für schwache Nerven.

Um die Verwertung von Wal-Kadavern kümmert sich in der Regel ein Unternehmen wie Daka Dänemark. In einer Fabrik würden Überreste von Walen in seine Bestandteile getrennt, erklärte ein Sprecher zuletzt. Bislang habe das Unternehmen aber noch keinen Auftrag für die Verwertung des Kadavers erhalten, hiess es am Mittwoch.

Alles wird allerdings nicht entsorgt: Manche Knochen des Tieres kommen laut Thøstesen zumindest teils in die Sammlung des Naturhistorischen Museums in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Dazu gehören etwa Flossenknochen oder Beckenknochen.

Woran ist Buckelwal «Timmy» gestorben? Vorbereitung der Obduktion laufen

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Anholt, 01.06.2026: Woran ist Buckelwal «Timmy» gestorben? Auf der dänischen Insel Anholt laufen am Montag die Vorbereitungen für die Untersuchung des Kadavers. Ein Bergungsteam hatte den Tierkörper am Wochenende mit einem Stahlseil aus dem flachen Wasser auf den Strand gezogen. Ein Radlader glättet den Untergrund rund um den Wal. Es wird eine ebene Fläche geschaffen, damit Metallplatten ausgelegt werden können. Donnerstagnachmittag wollen Tierärzte und Wal-Experten den Kadaver untersuchen. Die Obduktion soll etwa sechs Stunden dauern. Ziel ist, herauszufinden, woran das Tier gestorben ist. Ursprünglich hatten die dänischen Behörden versucht, den Kadaver in einen Hafen zu ziehen. Weil das missglückte, soll der Wal nun direkt am Strand obduziert werden.

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