SBB vermuten Fan-Vandalismus Kabelbrand im Bahnhof Lausanne führt zu erheblichen Störungen

SDA

16.2.2026 - 04:00

In der Region Lausanne ist mit Zugausfällen, Verspätungen und Wartezeiten zu rechnen.
In der Region Lausanne ist mit Zugausfällen, Verspätungen und Wartezeiten zu rechnen.
Bild: Screenshot SBB

Nach einem Kabelbrand ist der Bahnverkehr zwischen Lausanne und Prilly-Malley seit Sonntagabend um 20.45 Uhr unterbrochen. Die Störung dauert laut der SBB mindestens bis Dienstag um 4 Uhr.

Keystone-SDA

16.02.2026, 04:00

16.02.2026, 04:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach einem Kabelbrand ist der Bahnverkehr zwischen Lausanne und Prilly-Malley seit Sonntagabend um 20.45 Uhr unterbrochen.
  • Die Störung dauert laut der SBB mindestens bis Dienstag (17.2.) um 4 Uhr.
  • In der Region Lausanne ist mit Zugausfällen, Verspätungen und Wartezeiten zu rechnen.
  • Die SBB raten von nicht dringende Reisen zwischen Lausanne und Renens ab.
Mehr anzeigen

Der Bahnverkehr zwischen Lausanne und Prilly-Malley ist seit Sonntagabend um 20.45 Uhr unterbrochen. Grund ist ein Kabelbrand im Bahnhof Lausanne. Nach Angaben der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) dauert die Störung mindestens bis Dienstag, 4.00 Uhr.

Nach dem derzeitigen Untersuchungsstand wurden rund 40 Kabel beschädigt. Die Schäden seien erheblich, teilten die SBB mit. Zahlreiche Mitarbeitende arbeiten mit Hochdruck an den Reparaturen.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein pyrotechnischer Gegenstand aus einem Fan-Zug geworfen worden sein. Die genaue Ursache wird weiterhin abgeklärt. Lausanne hatte am Sonntag spätnachmittags das Genfersee-Derby der Super League zwischen Lausanne-Sport und dem Servette FC (3:3) ausgetragen.

Umleitungen auch für Reisende aus und in Deutschschweiz

Zwischen Lausanne und Renens VD verkehren Ersatzbusse. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen. Die SBB empfehlen, nicht zwingend notwendige Fahrten zwischen Lausanne und Renens zu verschieben.

Auch für Reisende aus und in die Deutschschweiz gelten Umleitungen: Verbindungen zwischen Genève-Aéroport, Genève oder Morges und Bern sowie Basel SBB führen via Biel/Bienne. Auch Reisende nach Olten, Aarau, Zürich HB, Luzern, Zofingen und Sursee werden via Biel/Bienne umgeleitet.

Verbindungen zwischen Zürich HB, St. Gallen oder Olten und Lausanne erfolgen via Bern. Reisende zwischen Biel/Bienne und Lausanne reisen ebenfalls via Bern.

Für Fahrten zwischen Genève-Aéroport, Genève oder Morges und Fribourg/Freiburg gilt eine Umleitung via Yverdon-les-Bains. Reisende zwischen Neuchâtel und Lausanne werden via Fribourg/Freiburg geführt.

Aufgrund der anspruchsvollen Situation werden die Teams laut SBB in den Bahnhöfen Lausanne und Renens durch den Zivilschutz verstärkt. «Wir danken euch für eure Unterstützung und für das Wohlwollen unseren Mitarbeitenden gegenüber», hiess es im Live-Ticker der SBB.

