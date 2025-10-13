  1. Privatkunden
«Geschmackloser Streich» KI-Trend auf den sozialen Medien löst Polizeieinsätze aus

Lea Oetiker

13.10.2025

Der KI-Trend hat in mehreren Ländern schon Polizei-Einsätze ausgelöst.
Der KI-Trend hat in mehreren Ländern schon Polizei-Einsätze ausgelöst.
Screenshot TikTok

Ein neuer Social-Media-Trend setzt auf künstlich erzeugte Bilder angeblich ins Haus eindringender Personen. Was als harmloser Scherz beginnt, endet in mehreren Ländern mit Polizeieinsätzen. Und in der Schweiz?

Lea Oetiker

13.10.2025, 20:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf Social Media sorgt derzeit ein KI-Trend für Aufsehen: Nutzer erstellen Bilder von angeblich ins Haus eingedrungenen Personen und teilen die Reaktionen als Scherz online.
  • In mehreren Ländern, darunter Deutschland, Grossbritannien und die USA, haben solche Aktionen bereits Polizeieinsätze ausgelöst.
  • Die Behörden warnen vor möglichen Gefahren und weisen darauf hin, dass absichtlich verursachte Einsätze rechtliche Folgen und Kosten nach sich ziehen können.
Mehr anzeigen

In den sozialen Medien gibt es wieder einen neuen Trend: Mithilfe künstlicher Intelligenz wird das Bild einer obdachlosen Person erstellt, die scheinbar vor der Haustüre einer Person steht und ins Haus hereingelassen wird. In der fiktiven Darstellung breitet sich diese Person anschliessend im Haus aus und weigert sich, wieder zu gehen. Die Bilder werden häufig an Eltern oder Partner*innen geschickt – als Scherz – und deren Reaktion anschliessend online veröffentlicht. 

@mmmjoemele

PLEASE WAIT FOR IT 😂

♬ Blue Danube: Waltz - London Symphony Orchestra

Doch dieser Scherz hat bereits in mehreren Ländern bereits zu Polizeieinsätzen geführt. Beispielsweise in Deutschland: Eine 24-Jährige wollte ihre Mutter laut Polizei «ein wenig auf den Arm nehmen» und setzte dazu auf Künstliche Intelligenz (KI), wie mehrere Medien berichteten. Sie fügte einem Videochat einen künstlich generierten Mann hinzu. Sie sagte ihrer Mutter, dass der Fremde in ihrer Wohnung sässe, Kaffee trinke und nicht gehen wolle. 

Die besorgte Mutter alarmierte daraufhin die Polizei. Vor der Wohnungstür trafen die Beamten auf eine sichtlich überraschte Tochter, die sich mehrfach entschuldigte. Die 24-Jährige muss sich laut Polizei nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz wegen Belästigung der Allgemeinheit verantworten und bis zu 1000 Euro zahlen.

«Geschmackloser Streich»

Auch in den USA und in Grossbritannien gehen bei der Polizei immer wieder Anrufe besorgter Angehöriger ein. Die Polizei im US-amerikanischen Salem (Massachusetts) schreibt dazu auf ihrer Website: «Abgesehen davon, dass dieser Streich geschmacklos ist, gibt es zahlreiche Gründe, warum er – um es deutlich zu sagen – dumm und potenziell gefährlich ist.»

Im Vereinigten Königreich veröffentlichte die Polizei in Dorset eine Warnung, nachdem sie in der vergangenen Woche auf den «Anruf eines äusserst besorgten Elternteils» reagiert und Einsatzkräfte mobilisiert hatte. Wie die BBC berichtet, stellte sich jedoch heraus, dass es sich lediglich um einen Scherz handelte.

Auch die irische Polizeibehörde Garda Síochána veröffentlichte auf ihren Facebook- und X-Seiten eine Nachricht und teilte darin zwei aktuelle Bilder, die die Behörden erhalten hatten und die mithilfe generativer KI-Tools erstellt wurden.

In Zürich noch keine Anrufe oder Einsätze

«Die Kantonspolizei Basel-Stadt (Kapo) führt keine Statistik über Einsätze, die aufgrund eines Scherzes ausgelöst werden», schreibt die Kapo Basel-Stadt auf Anfrage von blue News. «Grundsätzlich wird jeder Notruf ernst genommen. Stellt sich jedoch heraus, dass ein Einsatz vorsätzlich aus Spass ausgelöst wurde, kann der verursachten Person der Aufwand in Rechnung gestellt werden», heisst es weiter.

Ähnlich bei der Kantonspolizei Bern. Der Tatbestand beziehungsweise die eingehende Meldung sei oftmals schwierig, um sofort eindeutig benannt oder kategorisiert werden zu können. 

Die Stadtpolizei Zürich ist über den Prank informiert, hat bislang jedoch weder entsprechende Meldungen erhalten noch Einsätze deswegen verzeichnet. Was im Falle eines Einsatzes geschehen würde, müsse jeweils individuell geprüft werden.

