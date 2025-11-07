  1. Privatkunden
Sechsjähriger Täter Kind schiesst im Unterricht auf Lehrerin – nun bekommt sie 10 Millionen Dollar 

dpa

7.11.2025 - 18:59

Ein Sechsjähriger hatte 2023 in einer Grundschule in Newport News auf seine Lehrerin geschossen. 
Ein Sechsjähriger hatte 2023 in einer Grundschule in Newport News auf seine Lehrerin geschossen. 
Archivbild: dpa

Ein Sechsjähriger schiesst in den USA mit einer Pistole auf seine Lehrerin. Wer trägt die Verantwortung? Ein Geschworenengericht sieht auch die Schulleitung in der Pflicht.

DPA

07.11.2025, 18:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Lehrerin war im Januar 2023 in einer Schule in Newport News im US-Bundesstaat Virginia von einem Sechsjährigen mit einer Pistole schwer verletzt worden.
  • Nun haben Geschworene ihr zehn Millionen Dollar zugesprochen.
  • Der Grund: Die Schulleitung habe Warnungen von Mitschülern ignoriert, der Junge habe eine Waffe. Ein Rekurs ist noch möglich.
Mehr anzeigen

Nach einer schweren Schussverletzung durch einen Schüler soll eine ehemalige Grundschullehrerin im US-Bundesstaat Virginia Schadenersatz in Höhe von 10 Millionen Dollar (etwa 8,1 Millionen Franken) erhalten.

Das entschied ein Geschworenengericht. Laut Berichten von US-Medien befanden die Geschworenen auch, die damalige stellvertretende Schulleiterin habe Warnungen ignoriert, dass der damals Sechsjährige eine Waffe mit in die Schule gebracht habe. Damit habe sie «grob fahrlässig» gehandelt.

Der Junge hatte Anfang 2023 mit einer Pistole seiner Lehrerin in der Richneck-Grundschule in Newport News in die Hand und in die Brust geschossen. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Medienberichten zufolge befindet sich die Kugel noch immer in ihrer Brust.

Mitschüler hatten gewarnt 

Mehrere Mitarbeiter der Schule hätten in dem Zivilverfahren ausgesagt, dass Schüler ihnen von der Waffe im Rucksack des Jungen erzählt hätten, hiess es in den Medienberichten. Die stellvertretende Schulleiterin habe aber erst gehandelt, nachdem der Junge bereits geschossen habe.

«Eine Waffe verändert alles. Man hält inne und untersucht die Sache», zitierte der Sender CNN Anwalt Kevin Biniazan, «man geht der Sache auf den Grund, um herauszufinden, ob die Waffe echt ist und sich auf dem Schulgelände befindet». Hier das Video der Urteilsverkündung:

Die stellvertretende Schulleiterin kann den Berichten zufolge noch Berufung einlegen. Bezahlt wird der Schadenersatz nach Informationen von CNN vom Versicherungsverband des Schulbezirks. Den Berichten zufolge muss sich die Schulleitung wegen des Vorfalls im kommenden Monat auch in einem Strafverfahren verantworten.

Waffe gehörte der Mutter des Jungen

Der Prozess könne einen Präzedenzfall schaffen, wer im Fall von Waffengewalt an Schulen verantwortlich ist, berichtete CNN. Ausser der Lehrerin wurde bei dem Vorfall 2023 niemand verletzt. Sie konnte der Polizei zufolge noch alle Schüler aus dem Klassenzimmer bringen.

Nach der Tat wurde bekannt, dass die Schusswaffe der Mutter des Jungen gehörte. Wegen Vernachlässigung des Kindes wurde sie zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt. In den USA gehört tödliche Schusswaffengewalt zum Alltag. Auch an Schulen kommt es immer wieder zu tragischen Vorfällen.

Pistolen und Waffen grösserer Kaliber sind leicht zugänglich und millionenfach im Umlauf. Laut einer Datenbank der Initiative «Every Town for Gun Safety», die sich für strengere Waffengesetze ausspricht, gab es in diesem Jahr bis Ende Oktober mindestens 141 Schusswaffenvorfälle in US-Schulen und auf deren Gelände mit 44 Todesopfern.

Python-Angriff in Borneo: Sechs-Meter-Python wickelt sich um den Hals eines Mannes

Python-Angriff in Borneo: Sechs-Meter-Python wickelt sich um den Hals eines Mannes

Als eine Gruppe Schlangenforscher einen sechs Meter langen Python im indonesischen Sumpf entdecken, fällt einer der Männer ins Wasser. Das Tier schnappt sich die Beute: Können die Männer das Opfer befreien?

07.11.2025

Im Video: Auto explodiert mitten in New York und löst Feuerball aus – sieben Verletzte

Im Video: Auto explodiert mitten in New York und löst Feuerball aus – sieben Verletzte

n New York gerät ein Müllbrand ausser Kontrolle und in Folge fangen auch mehrere Autos Feuer. Es kommt zu einer grossen Explosion. Eine Anwohnerin filmt alles mit. Sieben Feuerwehrleute werden verletzt.

07.11.2025

Brienz wird zum Geisterdorf: Die Flucht vor dem grossen Rutsch

Brienz wird zum Geisterdorf: Die Flucht vor dem grossen Rutsch

Noch wenige Stunden, dann wird Brienz zum Geisterdorf: Alle müssen das Bündner Bergdorf bis am Freitagabend verlassen haben, ehe der Felssturz kommt. Rundgang durch ein Dorf im Ausnahmezustand.

11.05.2023

Python-Angriff in Borneo: Sechs-Meter-Python wickelt sich um den Hals eines Mannes

Python-Angriff in Borneo: Sechs-Meter-Python wickelt sich um den Hals eines Mannes

Im Video: Auto explodiert mitten in New York und löst Feuerball aus – sieben Verletzte

Im Video: Auto explodiert mitten in New York und löst Feuerball aus – sieben Verletzte

Brienz wird zum Geisterdorf: Die Flucht vor dem grossen Rutsch

Brienz wird zum Geisterdorf: Die Flucht vor dem grossen Rutsch

Lawine/Erdrutsch. 70 Prozent von Blatten VS laut neuer Naturgefahrenkarte unbebaubar

Lawine/Erdrutsch70 Prozent von Blatten VS laut neuer Naturgefahrenkarte unbebaubar

Grossbritannien. Als verschwundene Maddie ausgegeben: Junge Frau verurteilt

GrossbritannienAls verschwundene Maddie ausgegeben: Junge Frau verurteilt

Aktuell. 17.500 aktive Bandenkriminelle in Schweden

Aktuell17.500 aktive Bandenkriminelle in Schweden