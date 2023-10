Kind stirbt bei Unfall mit Linienbus in Biel

Am Mittwochnachmittag ist es in Biel auf der Freiestrasse zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Kind mit einem Velo gekommen. (Symbolbild) Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE

Ein Kind auf einem Fahrrad ist am frühen Mittwochnachmittag nach einem Unfall mit einem Linienbus in Biel BE verstorben. Gemäss ersten Erkenntnissen stürzte das Kind aus noch zu klärenden Gründen zu Boden und wurde in der Folge vom Bus erfasst.

In Biel ist ein Kind von seinem Velo gestürzt und anschliessend von einem Linienbus überfahren worden.

Das Kind erlag seinen schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Das Kind erlag seinen schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Zur Identität des Kindes bestünden konkrete Hinweise, die formelle Identifikation stehe indes noch aus.

Das Kind fuhr gemäss Communiqué von Bözingen herkommend in Richtung Innenstadt auf der Freiestrasse. Für die Rettungs- und Unfallarbeiten sei ein Abschnitt der Freiestrasse für mehreren Stunden in Richtung Innenstadt gesperrt worden.

Im Einsatz standen verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern, ein Ambulanzteam, Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern, Mitarbeitende der Verkehrsbetriebe Biel und des Polizeiinspektorats der Stadt Biel, wie es weiter hiess.

