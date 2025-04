Kind zerkratzt im Museum 50 Millionen Euro teures Gemälde

Ein Kind hat das Gemälde «Grey, Orange on Maroon, No. 8» von Mark Rothko im Museum Boijmans van Beuningen zerkratzt. Aad Hoogendoor / Museum Boijmans Van Beuningen

Ein Kind hat ein millionenschweres Gemälde des amerikanischen Künstlers Mark Rothko in einem Museum in Rotterdam beschädigt. Auf die Eltern könnten hohe Kosten zukommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem unbeobachteten Moment hat ein Kind ein Kunstwerk im Millionenwert beschädigt.

Es zerkratzte auf rund 50 Millionen Euro geschätztes Gemälde von Mark Rothko ein.

Der Schaden kann repariert werden. Wer für die Kosten aufkommt, ist noch nicht klar. Mehr anzeigen

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit der Eltern reichte: In einem niederländischen Museum hat ein Kind ein Gemälde des US-amerikanischen Malers Mark Rothko beschädigt. Das Bild mit dem Titel «Grey, Orange on Maroon, No. 8» gehört zu den wertvollsten Kunstwerken des Museums Boijmans Van Beuningen in Rotterdam: Sein Wert wird auf rund 50 Millionen Euro (ca. 46 Millionen Franken) geschätzt.

Der Vorfall habe sich bereits am vergangenen Freitag ereignet, wie die Zeitung «Allgemein Tagblatt» berichtet. Weil das Hauptgebäude des Museums derzeit wegen Umbauarbeiten geschlossen ist, werden die 70 beliebtesten Gemälde im Depot gezeigt. Darunter auch der Rothko, der offenbar das Interesse des Kindes geweckt hatte.

Gegenüber der BBC teilte das Museum mit, dass sich die Schäden reparieren liessen. Es seien «kleine Kratzer in der unlackierten Farbschicht im unteren Teil des Gemäldes sichtbar».

Man wäge nun die nächsten Schritte ab und suche nach Experten, die das Gemälde reparieren könnten. Die Restaurierung eines Rothko-Gemäldes sei eine schwierige Aufgabe, «die Mischung aus Pigmenten, Harzen und Klebstoffen war ziemlich komplex», erläuterte der Mitarbeiter einer Spezialfirma.

Im Museum Boijmans Van Beuningen geht man dennoch davon aus, «dass das Werk in Zukunft wieder gezeigt werden kann». Unklar bleibt allerdings, wer für die Kosten der Restaurierung aufkommt.

In der Vergangenheit habe das Museum von Besuchenden, die Schäden verursachten, die Kosten eingefordert. Möglicherweise kommt aber auch eine Versicherung für die Schäden auf. Die Identität des Kindes und seiner Eltern sei dem Museum bekannt.