Kindermörder Werner Ferrari im Gefängnis gestorben

Werner Ferrari im April 2007 am Bezirksgericht Baden: Der mehrfache Kindermörder ist am Freitag im Gefängnis gestorben. (Archivbild) Keystone

In der Strafanstalt der Justizvollzugsanstalt Lenzburg AG ist am Freitagmorgen der wegen mehrfachen Kindermordes verurteilte Werner Ferrari verstorben. Der Schweizer war 78 Jahre alt und seit längerem krank.

Ein bekannter Häftling ist am Freitagmorgen in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg gestorben. Wie das Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau mitteilt, verstarb Werner Ferrari am 12. Dezember 2025 nach einer langen, schweren Erkrankung. Ferrari wurde 78 Jahre alt. Das Institut für Rechtsmedizin des Kantonsspitals Aarau bestätigte den Tod.

Werner Ferrari sass seit 1995 in der JVA Lenzburg eine lebenslange Freiheitsstrafe ab. Er war in der Altersabteilung 60+ untergebracht. Ferrari war Schweizer Staatsbürger und galt als einer der bekanntesten Strafgefangenen des Landes. Er wurde wegen mehrfachen Mordes verurteilt.

Ferrari verübte zwischen 1971 und 1989 mehrere Tötungsdelikte an Kindern. Die Gerichte verurteilten ihn rechtskräftig für vier Morde an Minderjährigen. Ein fünfter Schuldspruch, der Mord an der zwölfjährigen Ruth Steinmann, wurde nach einem Revisionsverfahren aufgehoben. Das Bezirksgericht Baden sprach Ferrari im Jahr 2007 in diesem Fall frei. Er blieb jedoch wegen der anderen Taten in Haft.