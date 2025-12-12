Kindermörder Werner Ferrari im Gefängnis gestorben

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Er wurde 78 Jahre alt Kindermörder Werner Ferrari im Gefängnis gestorben

SDA

12.12.2025 - 15:31

Werner Ferrari im April 2007 am Bezirksgericht Baden: Der mehrfache Kindermörder ist am Freitag im Gefängnis gestorben. (Archivbild)
Werner Ferrari im April 2007 am Bezirksgericht Baden: Der mehrfache Kindermörder ist am Freitag im Gefängnis gestorben. (Archivbild)
Keystone

In der Strafanstalt der Justizvollzugsanstalt Lenzburg AG ist am Freitagmorgen der wegen mehrfachen Kindermordes verurteilte Werner Ferrari verstorben. Der Schweizer war 78 Jahre alt und seit längerem krank.

,

Keystone-SDA, Dominik Müller

12.12.2025, 15:31

12.12.2025, 15:35

Ein bekannter Häftling ist am Freitagmorgen in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg gestorben. Wie das Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau mitteilt, verstarb Werner Ferrari am 12. Dezember 2025 nach einer langen, schweren Erkrankung. Ferrari wurde 78 Jahre alt. Das Institut für Rechtsmedizin des Kantonsspitals Aarau bestätigte den Tod.

Werner Ferrari sass seit 1995 in der JVA Lenzburg eine lebenslange Freiheitsstrafe ab. Er war in der Altersabteilung 60+ untergebracht. Ferrari war Schweizer Staatsbürger und galt als einer der bekanntesten Strafgefangenen des Landes. Er wurde wegen mehrfachen Mordes verurteilt.

Ferrari verübte zwischen 1971 und 1989 mehrere Tötungsdelikte an Kindern. Die Gerichte verurteilten ihn rechtskräftig für vier Morde an Minderjährigen. Ein fünfter Schuldspruch, der Mord an der zwölfjährigen Ruth Steinmann, wurde nach einem Revisionsverfahren aufgehoben. Das Bezirksgericht Baden sprach Ferrari im Jahr 2007 in diesem Fall frei. Er blieb jedoch wegen der anderen Taten in Haft.

Meistgelesen

«Bauer, ledig, sucht»-Teilnehmer Adrian stirbt im Alter von 42 Jahren
Drohne zerstört An-26 kurz vor ihrem Start +++ Merz hat «sehr, sehr viele Fragen offen»
Marc Gisin: «Die letzten 24 Stunden waren der Horror»
SRF-Publikumsliebling Remo Blunschi mit 58 Jahren gestorben
Kindermörder Werner Ferrari im Gefängnis gestorben

Videos aus dem Ressort

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Genf, 08.12.2025: Jodeln als Weltkulturerbe: Die Schweizer Tradition soll nun von der Unesco geadelt werden, mit einer Anerkennung als Kulturerbe der Menschheit. Darüber berät ein Ausschuss der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur bei einer Sitzung in Neu-Delhi. Die Entscheidung fällt bis zum 13. Dezember. Der Eintrag in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes soll die Wertschätzung für das Jodeln stärken, heisst es vom Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik, des Roothuus Gonten. Dabei gibt es auch keine Nachwuchsprobleme. Allein im Eidgenössischen Jodlerverband sind rund 12.000 Aktive und es gibt viele freie Jodlergruppen. Jodeln soll auf Hirten zurückgehen, die sich einst zwischen weit entfernten Bergweiden so verständigt haben sollen.

11.12.2025

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Washington, 08.12.2025: Donald Trump will auf die Bühne: Der US-Präsident legt in der grössten Kultureinrichtung Washingtons einen ungewöhnlichen Auftritt hin. Anstatt als Zuschauer in der Loge ist er im Kennedy Center als Moderator auf der Bühne zu sehen. Dort werden am Sonntagabend Hollywoodstar Sylvester Stallone, die Rockband Kiss, die Sängerin Gloria Gaynor, der Country-Musiker George Strait und Musical-Schauspieler Michael Crawford für ihre künstlerischen Lebenswerke ausgezeichnet. Bereits am Vortag verleiht ihnen Trump im Weissen Haus Medaillen. Da kündigt er bereits an, dass er als erster Präsident überhaupt bei der Verleihungsgala im Kennedy Center Gastgeber sein werde. Trump sagt, er moderiere auf Wunsch eines bestimmten Fernsehsenders. Am 23. Dezember wird die Gala vom US-Sender CBS ausgestrahlt.

09.12.2025

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

München, 02.12.2025: Thomas Gottschalk hat Krebs. Das enthüllt der Moderator nach Diskussionen um seine jüngsten Bühnenauftritte in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung. Darin äussert sich auch seine Frau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen», sagt sie. Anfang Juli dieses Jahres habe sie geahnt, dass irgendwas nicht mit ihrem Mann stimme: «Thomas wurde zusehends stiller und blasser und musste öfter zur Toilette. So kannte ich ihn nicht.» Sie habe ihm dann einen Termin in einem Münchner Klinikum besorgt. Die Diagnose: Ein sehr seltener und bösartiger Tumor, der sich aus den Zellen entwickelt und die Blutgefässe auskleidet. Der 75-Jährige musste operiert werden und benötigt Medikamente.

07.12.2025

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Bundesstrafgericht. «Kleine Verwahrung» für Handgranaten-Anschlag auf Ex-Geliebte

Bundesstrafgericht«Kleine Verwahrung» für Handgranaten-Anschlag auf Ex-Geliebte

Kurioser Unfall in Frankreich. Frau kracht mit Jaguar ins Hallenbad – Schwimmer bleiben unverletzt

Kurioser Unfall in FrankreichFrau kracht mit Jaguar ins Hallenbad – Schwimmer bleiben unverletzt

Rotlicht ignoriert und Polizeiauto gerammt. Junglenker muss nach wilder Flucht vor Aargauer Polizei ins Gefängnis

Rotlicht ignoriert und Polizeiauto gerammtJunglenker muss nach wilder Flucht vor Aargauer Polizei ins Gefängnis