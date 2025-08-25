Zwei bewaffnete Räuber sahen in einem Kiosk im deutschen Wuppertal alt aus. dpa

Als zwei bewaffnete Maskierte vor ihm stehen, verriegelt ein Kioskbesitzer einfach hinter ihnen die Tür. Die Polizei reagiert zwiegespalten.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Diesen Raubzug hätten sich zwei Diebe im deutschen Wuppertal wohl deutlich leichter vorgestellt.

Als sie einen Kiosk überfallen wollten, waren die Kriminellen plötzlich selbst gefangen: Der Besitzer sperrte die Räuber kurzerhand in seinem Laden ein.

Zwar stellte die Polizei den Mut des Besitzers heraus, warnte aber auch vor dem grossen Risiko, das er eingegangen war. Mehr anzeigen

Ein Kioskbesitzer hat im deutschen Wuppertal zwei mit einem Messer bewaffnete Räuber in seinem Laden eingesperrt. Statt ihnen wie gefordert Bargeld auszuhändigen, verriegelte er per Druck auf eine Fernbedienung die Ladentür, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war bereits zwei Mal überfallen worden. Er hatte eine Fernverriegelung einbauen lassen, mit der er den Räubern den Rückweg versperrte.

Eine Polizeisprecherin äusserte angesichts der Bilder aus einer Überwachungskamera gemischte Gefühle: Einerseits habe der Ladenbesitzer mutig gehandelt, andererseits sei er ein grosses Risiko eingegangen, weil er mit den beiden Maskierten im Verkaufsraum geblieben sei.

Doch er hatte Glück: Die beiden polizeibekannten 16-jährigen Jugendlichen warteten ruhig auf das Eintreffen der Polizei und liessen sich widerstandslos festnehmen. Gegen sie wird nun wegen versuchten schweren Raubes ermittelt. Der Kioskbesitzer wurde bei dem Vorfall am Samstagabend nicht verletzt.