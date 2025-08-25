Ein Kioskbesitzer hat im deutschen Wuppertal zwei mit einem Messer bewaffnete Räuber in seinem Laden eingesperrt. Statt ihnen wie gefordert Bargeld auszuhändigen, verriegelte er per Druck auf eine Fernbedienung die Ladentür, wie die Polizei mitteilte.
Der Mann war bereits zwei Mal überfallen worden. Er hatte eine Fernverriegelung einbauen lassen, mit der er den Räubern den Rückweg versperrte.
Eine Polizeisprecherin äusserte angesichts der Bilder aus einer Überwachungskamera gemischte Gefühle: Einerseits habe der Ladenbesitzer mutig gehandelt, andererseits sei er ein grosses Risiko eingegangen, weil er mit den beiden Maskierten im Verkaufsraum geblieben sei.
Doch er hatte Glück: Die beiden polizeibekannten 16-jährigen Jugendlichen warteten ruhig auf das Eintreffen der Polizei und liessen sich widerstandslos festnehmen. Gegen sie wird nun wegen versuchten schweren Raubes ermittelt. Der Kioskbesitzer wurde bei dem Vorfall am Samstagabend nicht verletzt.