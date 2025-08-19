  1. Privatkunden
Ortskern wegen Erdrutschgefahr verlegt In Nordschweden rollt eine Kirche durch die Stadt

dpa

19.8.2025 - 21:27

Kirche rollt durch die Stadt – Umzug wegen Erdrutschgefahr - Gallery
Kirche rollt durch die Stadt – Umzug wegen Erdrutschgefahr - Gallery. Auf einem speziell konstruierten Wagen mit 224 Rädern wird die Kirche von Kiruna für den Umzug mit einer Geschwindigkeit von einem halben Kilometer pro Stunde bewegt.

Auf einem speziell konstruierten Wagen mit 224 Rädern wird die Kirche von Kiruna für den Umzug mit einer Geschwindigkeit von einem halben Kilometer pro Stunde bewegt.

Bild: Fredrik Sandberg/TT News Agency/AP/dpa

Kirche rollt durch die Stadt – Umzug wegen Erdrutschgefahr - Gallery. Ein Rahmenprogramm begleitet die Umsiedlung der Kirche.

Ein Rahmenprogramm begleitet die Umsiedlung der Kirche.

Bild: Fredrik Sandberg/TT News Agency/AP/dpa

Kirche rollt durch die Stadt – Umzug wegen Erdrutschgefahr - Gallery. Das Gebäude ist 672 Tonnen schwer.

Das Gebäude ist 672 Tonnen schwer.

Bild: Fredrik Sandberg/TT News Agency/AP/dpa

Kirche rollt durch die Stadt – Umzug wegen Erdrutschgefahr - Gallery
Kirche rollt durch die Stadt – Umzug wegen Erdrutschgefahr - Gallery. Auf einem speziell konstruierten Wagen mit 224 Rädern wird die Kirche von Kiruna für den Umzug mit einer Geschwindigkeit von einem halben Kilometer pro Stunde bewegt.

Auf einem speziell konstruierten Wagen mit 224 Rädern wird die Kirche von Kiruna für den Umzug mit einer Geschwindigkeit von einem halben Kilometer pro Stunde bewegt.

Bild: Fredrik Sandberg/TT News Agency/AP/dpa

Kirche rollt durch die Stadt – Umzug wegen Erdrutschgefahr - Gallery. Ein Rahmenprogramm begleitet die Umsiedlung der Kirche.

Ein Rahmenprogramm begleitet die Umsiedlung der Kirche.

Bild: Fredrik Sandberg/TT News Agency/AP/dpa

Kirche rollt durch die Stadt – Umzug wegen Erdrutschgefahr - Gallery. Das Gebäude ist 672 Tonnen schwer.

Das Gebäude ist 672 Tonnen schwer.

Bild: Fredrik Sandberg/TT News Agency/AP/dpa

In Nordschweden rollt eine 672 Tonnen schwere Kirche durch die Stadt. Wegen des Bergbaus muss der Ortskern von Kiruna verlegt werden. Jetzt ist die Kirche an der Reihe – und Tausende schauen zu.

DPA

19.08.2025, 21:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im nordschwedischen Kiruna muss der Ortskern wegen Erdrutschgefahr verlegt werden.
  • Dazu muss auch eine 672 Tonnen schwere Kirche quer durch die Stadt transportiert werden.
  • Am Dienstagmorgen setzt sich der speziell konstruierte Transporter mit dem etwa 40 Meter breiten und 40 Meter langen Gebäude in Bewegung.
  • Auch rund 6000 Einwohner werden umgesiedelt, was gut einem Drittel von Kirunas Bevölkerung entspricht.
Mehr anzeigen

Es ist kurz nach 8 Uhr morgens und in Kiruna, der nördlichsten Stadt Schwedens, herrscht mehr Aufregung als sonst. Tausende haben sich in der Nähe der historischen Holzkirche versammelt, zahlreiche Männer in gelben Warnwesten laufen umher, das schwedische Fernsehen sendet live aus der Kleinstadt.

Bischöfin Åsa Nyström hat soeben die Kirche gesegnet und jetzt geht es los: Das 672 Tonnen schwere Gotteshaus soll umgesiedelt werden – im Ganzen, einige Kilometer Richtung Osten. Am Dienstagmorgen setzt sich der speziell konstruierte Transporter mit dem etwa 40 Meter breiten und 40 Meter langen Gebäude also in Bewegung. Beim Fernsehsender SVT ist den ganzen Vormittag zu sehen, wie die Kirche im Schneckentempo durch Kiruna bugsiert wird.

Kiruna in Schweden: Historische Holzkirche zieht um

Kiruna in Schweden: Historische Holzkirche zieht um

STORY: Nach intensiven Vorbereitungen und mit dem Segen der Bischöfin war es am Dienstag endlich soweit: Diese Kirche im nordschwedischen Kiruna ist auf die Reise gegangen. Ein Standortwechsel am Stück und per Transporter.  Die Bewegung ist am besten im Zeitraffer zu sehen. Denn die mehr als 600 Tonnen schwere und 113 Jahre alte Holzkirche kann nur äusserst vorsichtig und damit sehr langsam über die fünf Kilometer lange Strecke transportiert werden, mit 500 Metern pro Stunde. Für den Weg insgesamt angesetzt: zwei Tage.  Carina Stromsten / Besucherin   «Ich finde es sehr interessant, Zeugin der Geschichte zu werden, und ich bin wegen meiner Arbeit hier und wollte die Gelegenheit nutzen, um mir das Geschehen anzusehen.» Katarina Notti / Einwohnerin Kiruna  «Viele Gefühle. Es ist erstaunlich, dass man ein so grosses Gebäude versetzen kann, aber gleichzeitig ist es ein bisschen traurig, dass es diesen schönen Ort verlässt.» Notwendig wurde der Umzug, für den extra eine Strasse verbreitert wurde, durch die Erweiterung einer der grössten unterirdischen Erzminen weltweit durch das Bergbauunternehmen LKAB.  Die Versetzung der Kirche soll das historische Gebäude vor Bodensenkungen schützen. Dafür wurde der Bau von seinem bisherigen Fundament gelöst und auf einen speziell angefertigten Anhänger gehievt. All das ist Teil eines 30-jährigen Projekts zur Umsiedlung von Tausenden von Menschen und Gebäuden aus der Stadt im schwedischen Teil Lapplands.

19.08.2025

Eine ganze Stadt zieht um

Die Kirche ist nicht das erste Gebäude in Kiruna, das umziehen muss. Die Stadt hat schon vor Jahren damit begonnen, den Ortskern Richtung Osten umzusiedeln. Grund ist, dass es in Kiruna die grösste unterirdische Eisenerzgrube der Welt gibt und sich durch den Bergbau mit den Jahren das Risiko für Erdrutsche und die Einsturzgefahr von Gebäuden erhöht hat.

Rund 6000 Einwohner werden umgesiedelt, was gut einem Drittel von Kirunas Bevölkerung entspricht. Dazu kommen Dutzende Geschäfte, öffentliche Einrichtungen wie Schulen und das Krankenhaus – und eben die Kirche. Bis 2035 soll Kirunas Umsiedlung endgültig abgeschlossen sein.

Der Umzug der Kirche ist aber etwas ganz Besonderes für die Stadt im Norden. Die 1912 eingeweihte Kiruna kyrka, wie sie auf Schwedisch heisst, ist nicht nur das grösste umzusiedelnde Gebäude, sie ist auch ein Wahrzeichen der Stadt. 2001 wurde sie zum schönsten Gebäude von ganz Schweden gewählt. Sie ist im nationalromantischen Stil gebaut und verbindet Einflüsse von norwegischen Stabkirchen mit denen der samischen Koten. Kiruna liegt im traditionellen Siedlungsgebiet des indigenen Volkes der Samen.

Grosses Spektakel begleitet den Kirchenumzug

Sogar der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson äusserte sich zur Umsiedlung der Kirche. Zur Nachrichtenagentur TT sagte er: «Der Umzug symbolisiert sowohl den Respekt vor unserem gemeinsamen Kulturerbe als auch die Bedeutung der schwedischen Bergbauindustrie, die unser Land reich und stark gemacht hat.»

Gegen Mittag zeigt sich Projektleiter Kjell Olovsson zufrieden mit dem «Grossen Kirchenumzug», wie das schwedische Fernsehen die komplizierte Operation nennt: «Alles läuft reibungslos und die Konstruktion verhält sich genau so, wie wir es erwartet haben.»

Am Mittwoch soll der Umzug abgeschlossen sein. Bis dahin steht noch einiges auf dem Programm in der nordschwedischen Stadt: Ein samischer Chor soll auf der eigens für das Grossevent aufgebauten Bühne auftreten – ebenso die Spassband KAJ, die beim diesjährigen Eurovision Song Contest für Schweden angetreten ist. Und sogar König Carl XVI. Gustaf will sich das Spektakel nicht entgehen lassen – er wird am Mittwoch in Kiruna erwartet.

