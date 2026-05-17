K.I.T.T. wird geblitzt – obwohl er weit weg im Museum steht

Diesen Pontiac Trans Am kennen alle, die in den 80ern TV geschaut haben. Eine Replika des sprechenden Autos aus der Serie «Knight Rider» ist in New York in eine Radarfalle geraten. KEYSTONE

K.I.T.T. – das sprechende Auto aus der 80er TV-Serie «Knight Rider» – erhält in New York eine Busse. Die Rechnung geht an das Museum, in dem eine Replika steht. Dieses macht daraus beste Promo.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen K.I.T.T. – das Auto aus der 80er TV-Serie «Knigh Rider» wurde in New York bei einer Geschwindigkeitsübertretung geblitzt.

Die Rechnung ging an das Volo Museum, hunderte Kilometer entfernt, die betonen, die Replika des Filmautos sei seit Jahren nicht mehr bewegt worden.

Der Besitzer der Replika, die in Brooklyn in die Radarfalle geraten war, ist hingegen, zumindest bis jetzt, ungestraft davon gekommen. Mehr anzeigen

Das Volo Museum, rund eine Autostunde nördlich von Chicago gelegen, traute seinen Augen kaum, als per Post ein Bussgeldbescheid aus New York City eintraf. Darin wird behauptet, der berühmte schwarze Pontiac Trans Am – besser bekannt als «Knight Industries Two Thousand» oder kurz K.I.T.T. – sei am 22. April in Brooklyn mit 34 Meilen pro Stunde durch eine 25er-Zone gerast. Kostenpunkt: 50 Dollar, so berichten es zahlreiche Medien, darunter «The Guardian».

Das Museum veröffentlichte den Strafzettel am 7. Mai in den sozialen Medien – inklusive der beiden Blitzerfotos. Darauf zu sehen ist tatsächlich ein schwarzer Wagen, der dem TV-Kultauto aus der Serie «Knight Rider» verblüffend ähnlich sieht. Gefilmt wurde das Fahrzeug auf dem Ocean Parkway in Brooklyn.

Der Clou: Das Nummernschild lautete «KNIGHT». Offenbar verknüpfte das New Yorker System das personalisierte Kennzeichen automatisch mit dem ausgestellten Fahrzeug des Museums – obwohl dieses laut den Verantwortlichen «seit Jahren keinen Meter bewegt wurde».

«Das ist wirklich neu», schrieb das Museum in seinem Post, der viral ging. «Das ist zu 100 Prozent echt … Das kann man sich nicht ausdenken!» Und mit einem Augenzwinkern ergänzten die Betreiber: «Hat jemand die Nummer von Hasselhoff? Er schuldet uns 50 Dollar!»

Das Museum kündigte an, gegen die Busse Einspruch einzulegen.

Das sprechende Auto, das zum TV-Star wurde

Das Volo Museum ist bekannt für seine Sammlung historischer Fahrzeuge, Sportwagen und Hollywood-Autos. Auch wenn der ausgestellte K.I.T.T. nicht direkt in der TV-Serie verwendet wurde, gilt er unter Fans als echtes Sammlerstück. Der Nachbau entstand 1991 auf Basis originaler Produktionsdesigns der Serie und wurde von Mark Scricani von «Mark’s Custom Kits» gebaut, um Zubehör für K.I.T.T.-Repliken zu bewerben.

Besonders wertvoll wurde das Fahrzeug später durch seinen prominenten Vorbesitzer: Es gehörte einst George Barris, dem legendären Designer des Batmobils aus der «Batman»-Serie der 1960er-Jahre. Barris arbeitete später auch an «Knight Rider» mit und signierte das ausgestellte Fahrzeug persönlich.

«Knight Rider» lief ab 1982 vier Staffeln lang und entwickelte sich weltweit zum Kult. Die Serie erzählte die Geschichte des ehemaligen Polizisten Michael Knight, gespielt von David Hasselhoff, der gemeinsam mit dem intelligenten Superauto K.I.T.T. Verbrecher jagt. Trotz ihres teils herrlich überdrehten Stils wurde die Show zu einem internationalen Hit – lange bevor Hasselhoff mit «Baywatch» endgültig zur TV-Ikone wurde.