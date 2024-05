Pilot samt Kleinflugzeug aus der Nordsee gerettet – von einem Fischkutter

Ein Kutter zieht ein in der Nordsee gelandetes Kleinflugzeug aus dem Wasser. -/Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)/dpa

Ein Pilot muss mit seinem Kleinflugzeug auf der Nordsee vor Büsum notwassern. Doch ein Fischkutter ist sogleich zur Stelle und rettet Mann und Maschine.

Wegen eines Motorschadens musste der Pilot eines Kleinflugzeugs in der Nordsee notwassern.

Gerettet wurde der Mann samt Kleinflugzeug ausgerechnet von einem Fischkutter, welches sich in der Nähe befand.

Ein Kutter hat ein in der Nordsee gelandetes Kleinflugzeug aus dem Wasser gezogen und sicher an Land gebracht. Die Maschine setzte am Sonntag wegen eines Motorschadens auf dem Meer vor Büsum auf.

Der Pilot blieb laut Polizei unverletzt. Die Besatzung eines Fischkutters habe den Mann gerettet, sagte ein Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.

🚨😮 Ungewöhnlicher Fang 🎣 heute bei #Seenotretter-Einsatz vor Dithmarschens Küste: Ein Kleinflugzeug musste notwassern. Fischer retteten den Piloten wohlauf – und bargen kurzerhand auch den Doppeldecker. Die THEODOR STORM/#DGzRS-Station #Büsum sicherte Bergung & Einschleppen. pic.twitter.com/sgkvnyYect — Die Seenotretter – DGzRS (@Seenotretter) May 26, 2024

Fischer waren schneller

Der Kutter habe dann das Doppeldecker-Flugzeug an den Haken genommen und nach Büsum gebracht.

Der Seenotrettungskreuzer «Theodor Storm» sei zum Unglücksort geeilt, doch die Fischer seien schneller gewesen, sagte der Sprecher der Seenotretter. Vermutlich habe der Pilot den Ort seiner Notwasserung auch bewusst neben dem Kutter gewählt.

