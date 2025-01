Kleinkind von Rottweiler gebissen – schwer verletzt

Das Kleinkind wurde von einem Rottweiler gebissen und schwer verletzt. (Symbolbild) Keystone

In Sumiswald BE ist ein Kleinkind am Freitagnachmittag von einem Rottweiler gebissen worden. Das Kind wurde schwer verletzt mit der Rega in ein Spital geflogen. Das Amt für Veterinärwesen hat den Hund beschlagnahmt und eingeschläfert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Sumiswald BE ist ein Kleinkind am Freitagnachmittag von einem Rottweiler gebissen worden.

Anwesende Drittpersonen konnten den Hund vom Kind trennen und einfangen.

Das Kind wurde schwer verletzt mit der Rega in ein Spital geflogen, der Hund wurde eingeschläfert. Mehr anzeigen

Der Vorfall wurde der Kantonspolizei Bern am Freitag um 15.30 Uhr gemeldet. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde das Kleinkind auf einem Vorplatz vor einem Gebäude angegriffen und gebissen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Anwesende Drittpersonen konnten den Hund vom Kind trennen und einfangen.

Genaue Angaben zum Alter des Kindes und zu den Umständen des Vorfalls machte die Polizei keine. Sie begründete dies mit dem Persönlichkeitsschutz. Der genaue Hergang des Ereignisses ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rottweiler-Verbot im Kanton Zürich

Seit dem 1. Januar 2025 ist zum Schutz der Bevölkerung die Anschaffung neuer Rottweiler im Kanton Zürich verboten. Auslöser waren Angriffe auf Kinder. Wer bereits einen solchen Hund besitzt, muss eine Haltebewilligung beantragen. Dabei werden die Rottweiler einem Wesenstest unterzogen.