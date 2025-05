USA sprechen Reisewarnung für die Schweiz aus

Es wird vor Kleinkriminalität in der Schweiz gewarnt. IMAGO/Pond5 Images

Das US-Aussenministerium empfiehlt Reisenden in die Schweiz, besonders in Grossstädten auf Kleinkriminalität zu achten und sich über Sicherheitswarnungen zu informieren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA haben für die Schweiz wegen Kleinkriminalität eine Reisewarnung auf «Stufe 1» ausgesprochen, was nur normale Vorsicht erfordert.

Besonders in Städten sollte man auf Taschendiebstähle achten.

Ein geringes Risiko durch Terrorismus besteht, konkrete Hinweise gibt es aber nicht. Mehr anzeigen

Die Schweiz gilt weltweit als ziemlich sicher. Trotzdem hat das US-Aussenministerium nun eine offizielle Reisewarnung für die Schweiz ausgesprochen. Der Grund dafür: Kleinkriminalität.

Sorgen muss man sich aber nicht machen. Die Schweiz wurde in «Stufe 1» eingeordnet. Das heisst, Reisende müssen lediglich «normale Vorsichtsmassnahmen» treffen.

Auf der Website «Travel.State.Gov» wird US-Bürgern empfohlen, sich bei der Botschaft in Bern für Warnmeldungen anzumelden und den Länderbericht zu lesen.

Vorsicht in grösseren Städten

Besonders in grösseren Städten wird zur Vorsicht geraten, da dort eine leicht erhöhte Gefahr durch Kleinkriminalität besteht. Taschendiebstähle und ähnliche Delikte sind vor allem an belebten Orten und in Touristenzentren ein Thema. Der Rat lautet, wachsam zu bleiben und auf persönliche Gegenstände zu achten.

Obwohl die Schweiz nicht als Hochrisikodestination gilt, sprechen die US-Behörden von einem «geringen bis mittleren Risiko» für Terrorismus und politische Gewalt.

Extremisten könnten die Schweiz als Rückzugs- oder Unterstützungsort für Anschlagsplanungen nutzen. Besorgnis besteht über mögliche Einzeltäter mit dschihadistischem Hintergrund, die schwer zu erkennen und unberechenbar sein könnten. Konkrete Hinweise auf bevorstehende Angriffe gibt es jedoch nicht.

Grund für neue Warnung ist unklar

Diese Einstufung ist nicht neu. Die Schweiz wurde auch in der Vergangenheit schon auf Stufe 1 eingestuft. Es handelt sich um eine generelle Einschätzung der Sicherheitslage und nicht um eine akute Warnung. Der Grund für die erneute Warnung ist jedoch unklar.

Auch die Schweiz hat für die USA eine Reisewarnung ausgesprochen. Auch hier handelt es sich nicht um eine aktue Warnung, sondern um eine generelle Einschätzung.

Reisende aus den USA sollten nicht in Panik verfallen, aber ein gesundes Mass an Aufmerksamkeit ist ratsam. Taschendiebe gibt es nicht nur in Genf oder Zürich, und Terrorwarnungen sind mittlerweile fast überall Teil der Sicherheitslage. Sogar Liechtenstein steht auf der Liste.